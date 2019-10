Tras polémica, pagan a 13 'considerados' en Lerdo

Después de la renuncia de Bruno de la Cruz Hinojosa a la secretaría general, el Sindicato de Trabajadores de las Distintas Dependencias y Entidades Administrativas del municipio de Lerdo logró que el Ayuntamiento les pagara su pensión a las 13 personas que pasaron al rubro de "considerados" en la administración pasada y cuyos dictámenes médicos fueron falsificados ante el ISSSTE.

Valentín Antúnez Gallegos, representante electo de esta organización sindical, dijo que ya dialogó con los pensionados y asegura que ellos desconocían dichas irregularidades.

"Sí lo van a checar, pues que en el bolsillo que no les peguen, ya en su momento si hay algo malo ahí pues que ya apliquen lo que es de ley. Realmente ellos no sabían nada, incluso hasta estando yo aquí mismo en el Sindicato, había muchas cosas que estaban aparte, ellos hacían sus cosas sin nosotros darnos cuenta, no sé como lo manejaron, no sabría decirle cómo fue realmente el desorden", mencionó.

Dice que él llegó en mayo de este año al Sindicato para ocupar la secretaría de Trabajo y de Conflictos, por lo que no le tocó la primera revisión del contrato colectivo de trabajo.

Después de la polémica por la falsificación de dictámenes médicos ante el ISSSTE, finalmente Bruno de la Cruz Hinojosa firmó su renuncia a la secretaría general del Sindicato de Trabajadores de las Distintas Dependencias y Entidades Administrativas del municipio de Lerdo.

El exdirigente, dejó su cargo por un acuerdo del comité sindical "y por su voluntad" y se integró a laborar en el departamento de Servicios Públicos.

En su lugar se queda Valentín Antúnez Gallegos, que desde mayo de este año ocupaba el puesto de secretario del Trabajo y de Conflictos y que esta semana acudirá al Tribunal Laboral Burocrático para ratificar el nombramiento.

En el cargo de Antúnez Gallegos, se quedará Jorge Andrade Sifuentes.

El representante del Sindicato dijo que actualmente son 380 agremiados y que la relación con el Ayuntamiento "está muy bien".

"Tenemos muchas cosas pendientes que ya nos van a dar solución, que son las prestaciones de los trabajadores, ya estamos logrando llegar a un acuerdo", mencionó.

Valentín Antúnez Gallegos, comentó que irán "paso por paso" y que por el momento lo importante es resolver la situación en la que se encuentran las trece personas involucradas en la falsificación de los documentos médicos.

Dictámenes