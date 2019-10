En Veracruz no hay miedo a represalias

El defensa del Veracruz, Carlos Salcido, descartó que exista temor en el plantel de su equipo por presentar alguna controversia ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por los adeudos que presenta la directiva con ellos.

"No tenemos miedo, la realidad es que acá ha habido temas y negociaciones, no sabíamos que iba a (la Comisión de) Controversias. Yo pedí un permiso especial para estar en este evento", dijo el tres veces mundialista.

Manifestó que "lamentablemente hay un tema ahí que hemos hablado y le doy las gracias a la federación que se nos ha acercado, hemos recibido la visita de Enrique (Bonilla), que ha ido un par de veces y hemos platicado algunas cosas, y realmente ahorita no puedo decir mucho porque lo que hemos hablado es de tiempos".

"Por ahí me sorprendió que estuviera Controversias en Veracruz, nosotros ni siquiera estábamos informados, si no, no estaría aquí, pero el día de hoy (ayer) iba Enrique otra vez y estará con mis compañeros y veremos qué es lo que sucede", apuntó.

El jugador descartó que haya elementos de la plantilla del cuadro jarocho que sí reciben pago, ya que la falta de ellos es un tema que le atañe a todos los futbolistas.

"Estoy agradecido y tranquilo con la gente de Veracruz, sé que Fidel es una buena persona, pero esto no es de si a mí me pagan o no, es un tema grupal y es falso que a unos les pagan y a otros no", acotó Salcido.

El lateral derecho Luis "Chaka" Rodríguez se solidariza con los jugadores de Tiburones Rojos, quienes han dicho que harán un paro este viernes, cuando los visite.

El ahora jugador "felino" recordó aquellos meses de incertidumbre que pasó por la falta de pago de salarios por parte de la directiva de Jaguares de Chiapas.

"A mí me tocó pasar por esto en Jaguares y el equipo que le tocaba estar en disposición de apoyar a los compañeros (lo hizo) y si nos toca apoyarlos (a los de Veracruz), lo vamos a hacer", aseguró Rodríguez en conferencia de prensa.

Por su parte, los jugadores de Cruz Azul respaldarán 100 por ciento la decisión que tomen sus compañeros de Veracruz en el futuro próximo y respecto a una posible huelga, aseguró el defensa Julio César Domínguez.

"No estoy bien al tanto de eso, pero como todos los jugadores que estamos en esta profesión obviamente nos apoyamos", dijo "Cata" en rueda de prensa.