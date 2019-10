Mazda, un antídoto contra el aburrimiento

Si bien vivimos en una época donde los autos son más seguros, más confiables y más cómodos, la gran mayoría de las marcas ha entrado a una zona de homogeneización en las sensaciones de manejo y diseño, generando que cada vez sea más común sentirse en un "coche descafeinado" que no genera emoción alguna.

Sin embargo en este letargo de la oferta actual es posible encontrar algunas opciones que favorecen a esos sueños de la infancia donde subirse a nuestro propio auto era una idea de libertad y de autorrealización.

Dentro de estas opciones emocionales en el mercado actual, el catálogo de Mazda funge como una excelente opción para satisfacer estas emociones primarias y encontrar muchos argumentos racionales para catalogarlos como "lo mejor de su clase".

La mejor muestra del equilibrio entre un diseño arriesgado, dramático y emocional con precios atractivos, buen manejo y adaptación a cada segmento es la alineación de SUVs que ofrece la marca japonesa en la actualidad.

Y es que en la casa de Hiroshima son conscientes que las carrocerías utilitarias son una aspiración para el mercado global y, a través de la filosofía de diseño, manejo y desarrollo centrado en el ser humano, han creado una serie de productos fuertes en conveniencia y encanto estético para cada público.

Para satisfacer a aquellos clientes que buscan hacerse de su primera SUV, Mazda participa de sobremanera en el mercado mexicano con la oferta de la CX-3. Esta es una pequeña camioneta que, a pesar de representar su opción de entrada al mundo de los utilitarios, no sacrifica los estándares de diseño, equipamiento y manejo que han caracterizado a Mazda históricamente.

Así, para aquellos que buscan un auto de espacios lujosos, tecnología, confort y excelente equipamiento de seguridad y eficiencia motriz, está disponible la Mazda CX-5 como una de las mejores opciones del competido segmento de las SUVs medianas.

A través de la incorporación de motores turbocargados y de excelentes registros de consumo, este modelo ha encantado al mercado mexicano, gracias a la mezcla de buen desempeño, un manejo hábil y gentileza con los bolsillos de sus dueños en términos de consumo de combustible.

Finalmente, Mazda guarda lo mejor que tiene a la mano en la actualidad en tecnología, acabados, manejo y ensamble en la CX-9, una SUV de dimensiones grandes que no sacrifica ni un ápice del diseño KODO que vuelve a sus vehículos unos de los más refinados de hoy.

Este modelo es el "buque insignia" de todo lo que Mazda representa como marca, al tratarse de un producto mucho más conveniente que las opciones del segmento premium con acabados que compiten frontalmente contra este nicho sin perder de vista una atractiva estrategia comercial para el público.

Hay una imagen en Internet que dice que "si no volteas a ver a tu coche después de estacionarlo, es porque no te gusta". Sin embargo, puedo asegurar que los dueños de una SUV de Mazda no conocen esta sensación.