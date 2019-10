Prueban existencia de 'aviadores'

Docentes de las preparatorias que operan en el núcleo educativo "José Santos Valdés" exhibieron documentación que respalda los señalamientos de presunto nepotismo y corrupción (por la presencia de "aviadores" en las nóminas) que hicieron en contra de tres de sus autoridades superiores, motivo por el cual mantienen el paro de labores.

El personal responsabiliza de esta supuestas irregularidades a Alejandra Olvera, jefa de Servicios Educativos, Goretti Margarita Macías, subjefa del Nivel Medio Superior, y Nancy Yadira Salazar, enlace del Servicio Profesional Docente, por lo que piden su destitución.

Entre los documentos presentados se encuentran copias de cheques, claves y una relación de horas cubiertas por personas allegadas a las autoridades en mención.

Héctor Villarreal Zapata, docente y vocero de la Delegación Sindical D-II 17, explicó que en el caso de Olvera recibió una recategorización tres años después de su ingreso, cuando uno de los requisitos es tener cuatro años frente a grupo.

Señaló que, además de tener la categoría "C" la cual es de tiempo completo, también tiene horas clase en el Tecnológico de la Laguna y en otro centro educativo.

Mostró también un documento relacionado con el maestro José Luis Valadez Coronado, esposo de Olvera, donde se establece que tenía horas en la preparatoria Lázaro Cárdenas, "lo que puedo asegurar como maestro de ese centro educativo es que el maestro nunca ha cubierto las horas que vienen aquí", dijo.

No obstante añadió que en 2016 dicho docente presentó el examen resultando como "no idóneo", con lo que no puede estar frente a grupo.

Además mostró un listado que contienen nombres de amistades y familiares directos o indirectos de las tres funcionarias señaladas, y que son quienes se quedan con la cobertura de interinatos, uno de ellos es Jesús Delgado, cuñado de Nancy Salazar, quien tiene la cobertura de la incapacidad del subdirector de la preparatoria Lázaro Cárdenas del Río, pero "les puedo comentar que la persona nunca lo ha cubierto".

Villarreal Zapata dijo que entre los acuerdos alcanzados con el Subsecretario de Educación, Cuitláhuac Valdés, estaba la destitución de estas tres personas en tanto se llevaba a cabo la auditoría que solicitaron para corroborar los señalamientos hechos, sin embargo sólo se separó de su cargo a Goretti Margarita Macías, incumpliendo con lo establecido.

Ante esto, dijo que entregarán estos documentos a las autoridades correspondientes, pues solicitarán una auditoría al Estado para el nivel MedioSuperior.

Desde que el personal de las preparatorias en paro "Jaime Torres Bodet", "Alicia Fierro de Méndez" y "Luis Fierro Lares", turnos matutino, vespertino y nocturno, respectivamente, denunciaron la presencia de "aviadores" en la nómina, la Subsecretaría de Educación ha negado tales afirmaciones.