'Incertidumbre inhibe inversión'

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró ayer que el notable recorte de las previsiones económicas para México, sobre el que espera apenas un 0.4 por ciento de expansión este año, responde en gran parte a la creciente incertidumbre sobre "la dirección que el país va a tomar" lo que está dañando la inversión.

"Hay mucha incertidumbre en general, el sector privado se encuentra en un momento de mucha incertidumbre sobre la dirección que el país va a tomar", dijo el director adjunto del Departamento de Investigación del Fondo, Gian Maria Milesi-Ferretti, en una entrevista sobre la economía mexicana.

"Y el resultado de esto es claramente que la inversión cae -subrayó-, porque los inversores esperan ver hacia dónde van las cosas".

Según el FMI, la economía de México avanzará un 0.4 por ciento este año y un 1.3 por ciento el próximo año, cinco y seis décimas por debajo de lo estimado hace apenas tres meses.

Milesi-Ferretti precisó, sin embargo, que hay otros factores que contribuyen también a estas perspectivas más modestas como es el caso de los altos tipos de interés o las tensiones comerciales con Estados Unidos.

"La política monetaria ha tenido que enfrentarse a una subida de las expectativas de inflación, y es una política muy restrictiva.

Estamos hablando de tasas de interés arriba de siete por ciento cuando en Estados Unidos (EUA) están en el dos por ciento, esto también tiene un impacto sobre la inversión y la demanda de consumo", sostuvo. Asimismo, ha habido una "subejecución del gasto fiscal en la primera mitad del año, que también ha afectado". Por último, Milesi-Ferretti concluyó que si el panorama no fuese lo suficientemente complicado para México se mantienen "las tensiones con Estados Unidos, que van y vienen, y cuando uno tiene que pensar dónde poner una planta, se lo piensa".

La asamblea anual del FMI, que reunirá esta semana a los líderes económicos de sus 189 países miembros, supone el inicio del mandato de la búlgara Kristalina Georgieva como directora gerente de la institución.

Por su parte, Moody's señaló que la desaceleración de la economía es global, pero en México se ha agudizado por el deterioro de las inversiones y el consumo.

Alberto Jones Tamayo, presidente y director general de Moody's México dijo que en el caso particular de México, el tema de la inversión es muy delicado, ya desde hace varios años el Gobierno mexicano no venía invirtiendo, ahora tampoco se puede porque no hay los recursos para lograrlo", destacó Jones Tamayo. México tiene una prudente economía fiscal pero la inversión y el consumo se han deteriorado, especialmente la inversión privada lo que explica el bajo crecimiento esperados en el país, puntualizó.