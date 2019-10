Explosión e incendio se registran en refinería de California

De acuerdo con funcionarios del Cuerpo de Bomberos, el incidente se registró alrededor de las 14:00 horas locales (21:00 GMT) en los tanques de almacenamiento, y las llamas se han extendido a la vegetación.

La oficina del alguacil del condado de Contra Costa emitió una alerta por la emisión de materiales peligrosos, por lo que pidió a los residentes de la zona que permanezcan dentro de sus viviendas y sus centros de trabajo, con puertas y ventanas cerradas.

"Hay una emergencia de materiales peligrosos en la zona de Crockett y Rodeo, en la refinería NuStar. El peligro es mucho menor si se encuentran a puerta cerrada", indicó.

Recomendó a los residentes apagar sus calentadores, aires acondicionados y abanicos, reportó la cadena en español Univision.

Medios locales señalaron que el humo y las llamas del incendio podían verse a varios kilómetros del este y el norte del área de la Bahía de San Francisco.

Distintos escuadrones de bomberos se dirigen a la zona para combatir el fuego en la refinería de NuStar, que almacena y distribuye petróleo crudo, productos refinados y líquidos especiales.

La portavoz del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía, Tina Landis, anunció que la agencia ya había enviado a una delegación al sitio para determinar si había contaminantes.

Por el momento, las autoridades no han informado el tipo de material que contenían los tanques envueltos en llamas, además de que desconocen las causas de la explosión, indicó la cadena CBS.

Contra Costa Sheriff says fire at Nustar Energy is a Hazmat Emergency. People in the area should shelter in place. Stay inside with windows closed. WATCH LIVE COVERAGE: https://t.co/Kal5CV2vyg pic.twitter.com/0LwcRn9xnA