Green Day dará concierto en Sevilla como parte de los MTV EMA

En el concierto que organiza MTV, los intérpretes de American idiot y Wake me up when septembers ends participarán en los EMA 2019 tras haber sido galardonados con el premio Global Icon de estos reconocimientos hace dos años.

Green Day en fecha reciente lanzó su sencillo Father of all..., que además es el tema principal de su próximo álbum de estudio, el decimotercero de su carrera, cuya publicación está prevista para febrero de 2020.

Además, la formación musical hará una gira mundial llamada Hella mega tour junto a Fall Out Boy y Weezer, que iniciará el 13 de junio del próximo año en París, Francia, y recorrerá ciudades de Europa y América del Norte; además se tienen previstas actuaciones en solitario de los integrantes de la agrupación por Europa y Asia para potenciar el lanzamiento de su próximo álbum.

Los EMA 2019 de MTV se celebrarán el 3 de noviembre en Sevilla con Becky G como maestra de ceremonia de una gala en la que Ariana Grande se presenta como la gran favorita, seguida de Shawn Mendes, Billie Eilish y Lil Nas X.

SPAIN! We're playing @MTV World Stage Seville on 11/2 @ the Plaza de España



We've set aside some tickets for the pre-sale for our mailing list. It starts tomorrow @ 11am CET.



WARNING these will go fast pic.twitter.com/zeEfvyJP09