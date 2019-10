Rosalía y Halsey actuarán en los MTV EMA

El pabellón FIBES-Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad acogerá una gala que además contará sobre el escenario, según han confirmado este martes sus responsables, con el nuevo fenómeno pop Ava Max, la joven estrella del r&b Mabel y el icono del hip hop Akon (ante el estreno de su primer álbum en español).

A él se unirá Becky G para interpretar de forma conjunta el tema Cómo no. Tal y como ya se había anticipado, está previsto además que esta estadounidense de ascendencia mexicana se encargue de presentar el evento.

THIS IS NOT A DRILL!!

We've got a killer performance lineup & there's still more to come!!! Who are you most excited to see take the #MTVEMA stage this year?



@iambeckyg

@rosaliavt

@halsey

@GreenDay

@Mabel

@avamax

@Akon pic.twitter.com/bduMdsaJPa