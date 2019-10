Fortnite está de regreso con su capítulo 2

Después de que el domingo el mundo de Fortnite fuera absorbido por un agujero negro al finalizar su temporada 10 y que por consecuencia miles de jugadores no pudieran ingresar a éste, imaginando lo peor, los desarrolladores del título, Epic Games, han anunciado a través de su cuenta ne Twitter que el capítulo 2 ya está disponible.

La transmisión del agujero negro finalizó mostrando un mundo nuevo para sus usuarios, con escenarios un tanto diferentes a los del mapa anterior.

Drop into a New World



Fortnite Chapter 2 is available now.



Share your #FirstDrop! pic.twitter.com/azURjtP8Cs