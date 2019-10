Alerta Condusef de empresas financieras ficticias

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a la población en general sobre la existencia de empresas ficticias que se ostentan como entidades financieras, y las cuales ofertan supuestos créditos a cambio de ciertas cantidades de dinero que deben pagar de forma anticipada.

En distintas regiones del país se han presentado casos en los que las personas engañadas, han pagado y perdido cantidades que van entre los mil y hasta 100 mil pesos, por lo que se han presentado denuncias por el delito de fraude ante las agencias del Ministerio Público.

La Condusef informó que en las últimas semanas, 17 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (Sofom), denunciaron el uso fraudulento y suplantación de nombre comercial, e incluso algunos de sus datos fiscales o administrativos, con los cuales defraudan a quienes buscan obtener un crédito rápido y barato.

De acuerdo con esta institución, el modus operandi de estas empresas falsas es que utilizan información como razón social, dirección, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras que sí están debidamente registradas, para hacerse pasar por éstas.

Dicha información la utilizan en documentos, contratos, publicidad, redes sociales, páginas de Internet apócrifas entre otros.

Ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 o 15 por ciento del monto total del crédito solicitado.

Los usuarios han denunciado que quienes laboran en las empresas falsas, los contactan vía telefónica o por redes sociales, haciéndose pasar por promotores de la entidad financiera y les ofrecen créditos con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos.

Sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren que no trabajan para la entidad financiera que fue suplantada.

Además, utilizan domicilios falsos, en los que mezclan el nombre de alguna colonia, con calles y números que en realidad no existen. Solicitan a las personas usuarias enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo además, en riesgo los datos personales del público.

Cuando las personas usuarias realizan los depósitos a la cuenta bancaria, o en algunos casos, por medio de alguna tienda de conveniencia para obtener el supuesto crédito, buscan contactar a la entidad falsa y al no tener respuesta, recurren a la Condusef o a la verdadera entidad financiera para verificar su existencia y es cuando descubren que han sido víctimas del fraude o suplantación.