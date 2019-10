Perry presentará un nuevo sencillo

La cantante Katy Perry sorprendió ayer a sus fans con una fotografía en sus redes sociales en la que echando mano de un look muy setentero anuncia el lanzamiento el próximo 16 de octubre de su nuevo sencillo Harleys in Hawaii.

Vestida con un mono ajustado de flores y estampado de cebra y una diadema sobre su famosa cabellera rubia, la estadounidense aparece arriba de una motocicleta.

"10.16.19" es el único mensaje que acompaña la imagen, con fondo rosa y palmeras verdes que completan los guiños a los años setenta.

La cantante mantiene la misma estética que presentó en mayo pasado con Never Really Over, el primer sencillo de su nuevo trabajo discográfico, y luego en agosto con Small Talk, temas en los que retoma ese sonido pop que la llevó al estrellato.

En los videos de ambas canciones, la estrella recurre a un estilo "pin-up" y colores pasteles como el naranja, el amarillo y el celeste para homenajear a la música estadounidense de esa época.