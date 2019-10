Aseguran que repararán obra parchada sobre la calle Fosforita

El pasado jueves 10 de octubre el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, entregó una obra de pavimentación con parches. Fue realizada sobre la calle Fosforita, en su tramo comprendido entre la calzada Juan Agustín de Espinoza y la avenida Bromo en el fraccionamiento Villas de la Huerta.

Desde entonces, no se conocía la postura municipal hasta este lunes en que se le solicitó su versión al director de Obras Públicas, Tomás Galván, quien dijo que será reparada el área afectada por baches y hundimientos derivados de fugas de agua. A pesar de los parches, hay siete baches más.

El funcionario municipal declaró que los ciudadanos tienen la garantía de que la obra va a quedar bien: "se le van a arreglar los bajos y a darle su recarpeteada completa también".

Galván citó, respecto a la nota publicada en este diario, que en el bulevar Fosforita "cuando recién pavimentamos nos surgieron algunas tuberías. Ahí confluyen en ese sector algunas tuberías de Simas y una parte de CEAS. En esa parte empezaron a salir algunas fugas y posteriormente detectamos que la tubería estaba un poco superficial, entonces empezaron a reponer la tubería y en ese 'ínter' nos aparecieron esos bajos".

Las declaraciones de Tomás Galván también fueron en el sentido de la zona que van a arreglar: "en la primera parte surtimos 300 metros de tubería después de que habíamos pavimentado y eso ya quedó solventado. El tema es por las fugas de agua y drenaje. Ahorita están detectados siete baches más, pero también serán solventados".

Aseguró que la empresa constructora de la obra es GST y los arreglos se harán dentro de la garantía que el constructor les da. También apuntó que en la apariencia final se le va a poner una microcarpeta.

El Siglo de Torreón publicó las versiones de los vecinos del bulevar Fosforita que reclamaron la calidad de la obra.

José Luis González, vecino del lugar, manifestó que la obra ya presenta hundimientos. "No tiene ni cuatro meses y de hecho hace una semana vinieron a parchar pedazos donde el asfalto ya estaba deteriorado. Yo veo con buenos ojos que el alcalde haga obras, le está echando ganas, pero es necesario que se vigile la calidad de los trabajos. Por eso hoy lo abordé y le dije sobre la situación. Me envió con su asistente y le comenté mi queja, ahí la anotaron y no sé si lo tomen en cuenta. Lo que sí es que el Ayuntamiento debe poner atención en lo que se lleva a cabo en obras como esta, porque no cuestan un peso. Es mucho dinero invertido que pagamos todos y no va a ser justo que en un mes más ya se vea esto deteriorado", agregó.

La inversión de la obra fue de 3.42 millones de pesos.