Continúa Lerdo sin operativo antialcohol

Desde hace mes y medio la Dirección de Tránsito y Vialidad de Lerdo suspendió el operativo antialcohol, ya que "era más recaudatorio que precautorio" y hasta el momento no han tenido un incremento en el número de accidentes, sin embargo, dependerá del comportamiento de los conductores su implementación, dijo Tadeo Julio César Toledo Herrera, director de la dependencia.

El director dio a conocer que no han instalado filtros, pero las unidades tienen la indicación de infraccionar a quienes circulen bajo los influjos del alcohol a fin de prevenir accidentes.

"Lo tenemos más en la cuestión de prevenir, no de recaudar; ahorita no se nos han incrementado los accidentes por la ingesta de alcohol, sí ha habido, pero leves, de que traen un grado de alcohol, pero de ahí en más no hemos tenido ahorita detalles más graves".

Mencionó que a quienes conducen alcoholizados se envían a certificar y dependiendo de los grados de alcohol se procede en consecuencia, "ya sea que se les haga la infracción o se les retire el vehículo".

Sin embargo, el funcionario señala que la ciudadanía desconoce que ya no hay operativo antialcohol, por lo que esperan que una vez socializada esta situación no se disparen las cifras de accidentes, o de lo contrario tendrán que retomarlos.

No obstante, los operativos sí se tienen contemplados en las fechas o temporadas específicas como en diciembre, donde estadísticamente aumentan los hechos de tránsito relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes.

"Ahorita estamos checando, más que nada haciendo un estudio para ver cómo se comporta la sociedad lerdense y ver si nos hace falta volverlo a poner o no".

Dijo que en Lerdo los conductores con aliento alcohólico son sancionados con alrededor de 1,500 pesos y en estado de ebriedad son cerca de 4 mil pesos.

De acuerdo con el Protocolo para la Implementación de los Puntos de Control de Alcoholimetría, en los filtros de revisión debe haber visores ciudadanos, de ONG's y hasta los medios de comunicación pueden estar presentes, a fin de que se haga en apego a lo que marca la normativa.