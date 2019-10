'Big Papi' sorprende fumando un puro en televisión

Mientras se analizaba el juego en una zona del Minute Maid Park, casa de Houston, "Big Papi" comenzó a fumar un puro, lo que causó la sorpresa de los otros comentaristas, incluso "A-Rod" le comentó que era un área de no fumadores, a lo que Ortiz contestó: "No estoy planeando regresar. Habla cuando tú tengas uno".

Big Papi does whatever Big Papi wants pic.twitter.com/13hkckbiGu