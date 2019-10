Ya no hay rivales a modo: Leandro Cufré

Los Rojinegros del Atlas han tenido un buen torneo y prueba de ello es el mantenerse con la posibilidad de liguilla a falta de seis fechas para cerrar la fase regular del Apertura 2019.

El estratega de los Zorros, Leandro Cufré, sabe de lo complejo que será esta recta final, donde enfrentarán a clubes de alto calibre, como Necaxa, Pumas, Pachuca y Rayados, en búsqueda de conseguir un boleto para la liguilla. Asegura que será una etapa crucial para el conjunto tapatío.

"Ya no hay rivales a modo, somos conscientes de cómo iniciamos el campeonato, cómo tomamos al equipo en su momento y cómo está ahora. No ha sido fácil, pero no hemos ganado nada. Nos quedan partidos durísimos, la semana de descanso, y tenemos que llegar ahí con el objetivo ya cumplido".

La inercia de la escuadra Rojinegra es un "plus" que puede ayudar a que los resultados puedan ser positivos. Cufré ve al Atlas con las bases bien cimentadas.

"Viendo el presente, creo que estamos en un buen momento, muy positivo. El equipo encontró una idea de juego, se está trabajando muy bien en todos sentidos, con armonía, en sintonía con Fuerzas Básicas. Se encontró una base de equipo importante, que generalmente son los que se mantienen al final del campeonato".

El balance de su estadía al frente de los "Zorros" tiene buenos dividendos, al menos así lo ve Leandro Cufré, quien en su primera travesía como estratega ha dejado sensaciones positivas en el banquillo.

"Es importante que, desde que entramos nosotros, sumamos 27 puntos. Creo que es muy bueno por la cantidad de juegos que llevamos, encontrar el funcionamiento del equipo. Tenemos también el mayor porcentaje de canteranos jugando en Primera División, servimos a la Selección y la mayor cantidad de minutos de menor".