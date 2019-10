"Terminator": Diego Boneta, Natalia Reyes y ¿Juan Gabriel?

No solamente el mexicano Diego Boneta se coló al elenco de la cinta "Terminator: Destino Oculto". Juan Gabriel también forma parte del filme.

La nueva entrega llega a los cines nacionales el próximo 1 de noviembre con Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger y Mckenzie Davis a la cabeza, pero también con latinos como el de Boneta y Natalia Reyes.

"Como mexicano no hay nada que me dé más orgullo que ser parte de esta película con un gran elenco y que realmente sea un filme que no sólo dice que le importa el mercado latino sino que lo muestra con acciones: hay tres personajes principales latinos, toda la película sucede en México y eso me da un orgullo enorme", dijo Diego Boneta en conferencia de prensa.

En una de las escenas el actor le regalará al público su interpretación de "Te lo pido por favor" de Juan Gabriel, pero versión Caifanes. Boneta contó que fue el propio director Tim Miller quien le pidió hacerlo. "Me dijo, 'tú cantas bonito, por qué no cantas en una escena'", recordó el actor.

"No iba a cantar algo de Luis Miguel", bromeó. "Juan Gabriel para mí fue un mentor, alguien muy importante, creo que es el símbolo perfecto de México y quería hacerle un tributo".

En conferencia director y actor recordaron que costó mucho dejar la canción, ya que monetariamente el gasto de los derechos fue elevado, pero decidieron utilizar la escena. Aunque parte de la historia se desarrolla en México, la producción no pisó territorio nacional y el director explicó el motivo.

"Hubo muchos factores, pero la mayoría tuvieron que ver con dinero. Estábamos grabando en Budapest y era más barato ir a España (donde se recreó México) porque está más cerca".

Otro de los factores del por qué la cinta de ciencia ficción no se rodó en el país, fue debido a la inseguridad que día a día se vive y que tocó a producciones como la de "Narcos" que en 2017 cobró la vida de Carlos Muñoz, explicó Miller.

Para Boneta y Reyes formar parte de la franquicia es un paso adelante para la comunidad latinoamericana. "No sólo la participación latina en Hollywood ha sido baja sino que ha sido mal representada, realmente siempre hemos estado ligados a la ilegalidad, la prostitución, las drogas y creo que esto es un reflejo de cómo el mundo y Hollywood están cambiando y cómo los latinos podemos empezar a romper estos paradigmas y estereotipos de qué podemos llegar a interpretar", dijo la actriz Natalia Reyes.

"Mi personaje es luchadora, amorosa, trabajadora, directa y creo que le hace justicia a la mujer Latinoamericana", señaló.