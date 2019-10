DJ Tiësto tocará en la clausura del Gran Premio de México

El reconocido DJ Tiësto será el encargado de animar el podio del Gran Premio de México que se corre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez el 27 de octubre.

Esta actuación en vivo tendrá lugar en el icónico podio mexicano ubicado en la zona de Foro Sol, donde más de 30,000 aficionados vibrarán al ritmo de los mejores beats durante 90 minutos.

Considerado por muchos como el mejor DJ y productor de house progresivo, Tiësto ha consolidado su carrera durante más de 25 años en la escena de la música electrónica. En 1999 ganó su primer Disco de Oro por las ventas más altas con el material llamado Gouryella; a partir de ahí comenzó a cosechar éxitos y en 2015 ganó el Grammy a la Mejor Grabación Remix gracias a su sencillo All of me.

El resultado en el Gran Premio de Japón hace casi imposible que Lewis Hamilton se pueda coronar en México, pero la escudería Mercedes para la que corre si llegará como monarca por sexto año consecutivo.