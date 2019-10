Ayuntamiento de Lerdo va contra exfuncionarios por 'desaparición' de fondos

El Ayuntamiento de Lerdo interpondrá una denuncia penal en contra el extesorero, Efraín Acosta, y el exdirector jurídico, Arturo Aspiricueta, por el retiro de fondos correspondientes al pago de la liquidación de cuatro extrabajadores que en suma representan más de un millón y medio de pesos, recursos que desconocen dónde se encuentra.

Gerardo Lara, secretario técnico del Ayuntamiento, dijo que después de la denuncia pública hecha por ex trabajadores sobre la entrega de cheques sin fondos para cumplir con la liquidación del laudo laboral promovido hace más de diez años, comenzaron a investigar confirmando lo declarado por las personas afectadas.

"Una vez investigando supimos que tesorero de la administración pasada en los últimos días de la administración había retirado los fondos de Francisco Olvera y el cheque que se emitió en agosto de 2018 de Jessica Martínez, Fernando Buendía y María Puentes, los cuales estratégicamente se habían depositado para darlos por pagados en el Tribunal Laboral Burocrático por lo que había emitido un acuerdo donde se daban por pagados".

Explicó que los cheque se depositaron en el Tribunal durante la administración de María Luisa González y días antes el recurso fue retirado del banco por lo que cuando van a cobrar los ex trabajadores, ya no estaban los fondos.

"Ante estas irregularidades se va a señalar al ex tesorero y al ex director del jurídico a fin de que nos den una explicación o justifiquen su proceder y que de antemano creo que no lo podrán realizar (...) se va a hacer una investigación para saber dónde está ese dinero porque es totalmente irregular e ilegal y también aquí el Ayuntamiento va a presentar las denuncias penales correspondientes por los delitos que proceda".

Comentó que posiblemente se configure el delito de fraude.

Además, esta presunta irregularidad será registrada en el proceso de entrega-recepción que hoy vence su plazo, por lo que los ex funcionarios señalados deberán acudir para explicar el destino del recurso.

Explica que estos pagos eran parte de una estrategia para el pago de 69 ex trabajadores, sin embargo esto retrasa la solución al problema añejo, pues además de no avanzar al tenerse por no pagados se van actualizar los salarios caídos de estas cuatro personas y finamente será la actual administración quien deberá cubrir los pagos .