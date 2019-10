Riquelme apoyará con obras escuela donde cursó primaria

El gobernador Miguel Riquelme recordó parte de su infancia al realizar un recorrido la mañana de este lunes, por las instalaciones de la Escuela Primaria Anexa a la Normal donde estuvo desde el año 1976 a 1982 y se comprometió con la asociación de padres de familia y los maestros, a apoyarlos por mejorar las instalaciones, como una manera de retribución por lo que representó esta institución en su formación.

Por lo pronto, además de escuchar diversos planteamientos de los maestros y la directora Cristina Hoyos Deble, hizo entrega de 10 computadoras y se comprometió a mejorar la infraestructura y arreglar los aires acondicionados de todos los salones.

En análisis quedó la posibilidad de construir una techumbre o canchas deportivas ya que las condiciones de éstas últimas son de deterioro sobre todo en los tableros. Se proyecta además la habilitación de una biblioteca digital.

Riquelme invertirá por lo pronto 1.5 millones de pesos en los trabajos que se harán en esta institución educativa ubicada en Paseo de la Rosita y ofreció ser el padrino de la generación que terminará en el verano de 2020.

En su recorrido, rememoró los años de infancia, anécdotas de las condiciones en que se encontraba el plantel educativo, uno de los mejores calificados y compartió que fue su madre Lourdes Solís quien la mayor parte del tiempo lo llevó a la escuela.

No hizo el kinder o jardín de niños porque en esos años no había este nivel educativo y citó que hizo su formación secundaria en la Escuela Secundaria Tecnológica ETI ubicada en el bulevar Revolución. “Vivía en Jardines de California y me transportaba a la escuela en Ruta Sur Jardínes o la Ruta Triángulo”.

En los patios de la Escuela Primaria, dio un mensaje a los maestros y alumnos. Recordó que de 1976 a 1982 estuvo ahí cursando su primaria, y a mucho orgullo siempre presume su paso por esta institución.

Recordó cuando sus padres tuvieron que “dormir” fuera de la institución para lograr un lugar y, destacó, fue lo mejor que le pasó.

“Aquí se brinda una educación de calidad... seguramente saldrán niñas y niños de bien, emprendedores y excelentes seres humanos...Para mí, los conocimientos que me dio la Escuela Anexa a la Normal han sido los cimientos para toda mi vida. Sé que la calidad sigue igual, las maestras y maestros son siempre reconocidos”, dijo.

Jesús Montemayor Garza, Director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), comentó que para este año se tiene contemplado el acondicionamiento de un centro de cómputo, la reposición del piso de la explanada del patio cívico, la instalación de 18 aparatos de aire y cañones y la rehabilitación del piso de la entrada principal.

En tanto que para el año entrante la indicación es analizar la posibilidad de rehabilitar el piso del patio trasero y salones que están sin concluir, y que pueden ser habilitados como una biblioteca.

Acompañaron al Gobernador, el Secretario de Educación del Estado, Higinio González Calderón, y la coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería Medina, personal administrativo, y maestros.