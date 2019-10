Sin perdón y bajo investigación, responsable del fatal choque en Constitución

Continua abierta la carpeta de investigación abierta en contra de Luis Carlos 'N' de 27 años de edad por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor Vasti de 14 años y las lesiones de la madre de la occisa de nombre Taide de 39 años, que sigue hospitalizada.

Las autoridades de la Fiscalía General de Coahuila, Delagación I, informaron que Luis Carlos no recibió el perdón de parte de la familia, sin embargo, llegó a un acuerdo preparatorio con la finalidad de que la madre lesionada, que sigue grave, reciba la atención médica en un hospital particular, gastos que corren a cuenta del imputado.

Respecto a la indemnización por la muerte de la menor por la cantidad de 400 mil pesos (así estipulada por la ley), fue otorgada a la abuela materna y no al padre de la fallecida, quien se presentó a solicitud de la propia Fiscalía para los trámites correspondientes del fallecimiento.

"Los familiares de Taide y Vasti llegaron a un acuerdo reparatorio, con la finalidad de que la madre reciba la atención médica en un hospital particular, el acuerdo que firmaron no contempla el perdón, pero sí que Luis Carlos pague el total de los gastos médicos que se generen hasta que la afectada sea dada de alta, sin embargo, de no cumplir en algún momento con el acuerdo puede ser detenido de manera inmediata y llevado directamente al Cereso", informaron autoridades de la Fiscalia.

Detallaron también que el efectivo para el pago de los gastos médicos, así como la indemnización de la muerte fueron recibidos por la madre materna de Taide, quien a su vez lo entregó a sus nietos mayores para cubrir los gastos necesarios.

Casos similares

Finalmente como se había mencionado, Jesus Miguel de 31 años, probable responsable del accidente registrado en la calzada Cuahutémoc y Lerdo de Tejada, donde murieron madre e hija, se encuentra interno en el Cereso por el delito de homicidio culposo con modalidad de agravante por conducir en estado de ebriedad, proceso similar enfrenta Jesús de 47 años responsable del choque suscitado en carretera a Mieleras donde murió un matrimonio.

La Ley indica que el homicidio culposo por imprudencial alcanza una penalidad de dos años y medio a ocho de carcel (por accidente, no por víctimas mortales) y el pago de 400 mil pesos como máximo por una muerte en accidente (por cada persona fallecida).