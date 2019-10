Afirma Rohaní estar dispuesto a reunirse con 5+1, incluido EUA, en marco nuclear

El presidente iraní, Hasan Rohaní, dijo hoy que está dispuesto a reunirse con los mandatarios de las seis grandes potencias mundiales, incluido EUA pero para hablar sobre el acuerdo nuclear, no para la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump.

"He dicho claramente a los mandatarios de los países europeos que en caso de que nos aseguremos que es la reunión del grupo 5+1 y no se trata de una reunión electoral para el señor Trump, me reúno", dijo Rohaní en una rueda de prensa a los periodistas.

"En cuanto me asegure que los beneficios de la nación de Irán se suministra en una reunión y el peso de la presión que carga la gente se elimina, lo acepto con honor" aseguró Rohani, "aunque sea yo víctima", agregó en referencia a la esperada oposición a la que se enfrentará en Irán por ceder ante una reunión que se lleve a cabo con la presencia de EUA.

Rohaní agregó que "en el tema del acuerdo nuclear, el gobierno de EEUU, debido a las presiones de los extremistas estadounidenses, el régimen sionista (en referencia a Israel) y Arabia Saudí, cometió un gran error y se retiró".

Rohaní señaló que la república islámica de Irán tiene buenos lazos con China y Rusia, entre los países que permanecen en el acuerdo nuclear (Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China), pero respecto a los tres países europeos, con lo que discrepa por haber seguido a EUA, dijo que "lamentablemente no han cumplido sus promesas".

El jefe del Poder ejecutivo iraní reiteró que Irán seguirá con el tema de la reducción de sus compromisos que ha comenzado de modo gradual, cada dos meses y ya ha aplicado tres pasos de esas reducciones, hasta que los países europeos que permanecen en el acuerdo vuelvan a asumir sus compromisos.

"Si ellos regresan a sus compromisos nosotros regresamos, si no regresan nosotros seguiremos con la reducción de nuestros compromisos" aclaró.

"En el primer paso hemos llevado a cabo la reducción de los compromisos en el tema de la cantidad de la reserva de nuestro uranio enriquecido y hemos superado el limite de 300 kilos, asimismo hemos mencionado nuestra postura respecto al agua pesada" que según el acuerdo nuclear Irán tiene un limite de reserva de 130 toneladas.

Irán, en el segundo paso que dio en el mes de julio, dejó de lado su enriquecimiento con la pureza del 3.67 % que el acuerdo marca como tope y superó ese nivel.

En el segundo paso "hemos aumentado nuestro nivel de enriquecimiento y hemos alcanzado un 4.5 %", dijo Rohaní y agregó que en el tercer paso hemos actuado como habíamos anunciado "que ya no respetamos la agenda determinada en el acuerdo nuclear en nuestros temas de investigación y desarrollo".

"Actualmente nuestras centrifugadoras IR-6 e IR-4 están en marcha y pronto se pondrán en función nuestras centrifugadoras IR-7 e IR-9" informó Rohaní sobre el proceso de enriquecimiento.

El año pasado, EUA se retiró del acuerdo nuclear logrado en 2015 entre Irán y las seis grandes potencias mundiales e impuso duras sanciones contra Irán; En el mes de noviembre Irán dará su tercer paso de reducción de sus compromisos nucleares.