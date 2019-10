Jérémy Ménez explica polémico video en el que se le involucra

Jérémy Ménez utilizó sus redes sociales para expresarse sobre el video en el que se le ha involucrado desde la semana pasada tras filtrarse en redes sociales.

En dicha grabación, el exjugador del Club América se observa en una fiesta con alcohol, supuestas sustancias ilícitas y mujeres.

Tras esto, resaltó una publicación de la revista TVNotas donde se hacía mención que el futbolista estuvo involucrado en el divorcio del cantante Alex Ibarra por salir con su exesposa Mar Milla.

Al respecto, Ménez compartió una mensaje escrito en francés en sus historias de Instagram en el que se lee:

"Después de la transmisión hace unos días de un video de un medio mexicano, quiero hacer algunas aclaraciones. Este video fue grabado hace 5 meses en México, durante las vacaciones. Nunca he usado drogas, los controles atidopaje realizados regularmente pueden dar fe de esto. La chica que se presenta en el video no es una escort. Comprenderán rápidamente que puedo disfrutar durante las vacaciones, pero es inútil inventar historias y atribuirme hechos de los que no me di cuenta", expresó.