Disney Plus revela la lista completa de su contenido

En la lista aparecen los clásicos de "La Casa de Mickey Mouse" como Blancanieves, Pinocho, Dumbo, Bambi, Cenicienta, Alicia en el País de la Maravillas cinta animada, Peter Pan, así como las películas Cadete Kelly con Hilary Duff, Star Wars: El ataque de los Clones (2002), Capitana Marvel y más de 20 estrenos entre los que destacan Kim Possible live action, High School Musical la serie y La dama y el vagabundo.

Cabe señalar que Disney Plus hasta el momento sólo estará disponible es Estados Unidos y otros países entre los que aún no están España ni Latinoamérica, aunque próximamente se revelarán las fechas de su llegada a estos territorios.

