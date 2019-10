Terminator, destino oculto trae a Linda Hamilton a México

Sonaba a todo volumen Red Hot Chili Peppers. La gente, en la parte más alta de la plaza, había hecho un círculo en cuyo centro lucía, con letras plateadas "Terminator". A un lado, un coche rojo humeante, y del otro, el robot que desde 1984 acapara las salas de cine.

Este domingo, todos se reunieron para la alfombra roja de la premier de la película "Terminator, destino oculto", que se estrenará luego de filmes como "El juicio final, "La rebelión de las máquinas" y "Génesis", la más reciente de la saga, de 2015.

A la Plaza Toreo Parque Central llegó parte del elenco, entre ellos Linda Hamilton, actriz que ha dado vida a Sarah Connor desde la primera película, "The Terminator", acompañada del director Tim Miller y de los dos actores jóvenes que se sumaron a esta historia, entre ellos el mexicano Diego Boneta y la colombiana Natalia Reyes.

El primero en aparecer por la alfombra roja fue el director Tim Miller, quien aseguró que nadie tiene idea del reto que fue hacer "Terminator". Aseguró que los héroes norteamericanos ya lo tenían aburrido y por ello esta película explora en entornos más latinos (de hecho parte del filme ocurre en México) y por supuesto, la historia tiene más enfoque hacia las mujeres. "Traté de hacer las mejores escenas de acción que pude", dijo durante la premier.

Mackenzie Davis, quien da vida a Grace, apareció vestida completamente de blanco y fue así como describió a su personaje. "Ella es muy leal enfocada, fuerte, no quiero decir más porque lo verán en la película pero es fuerte". Ella platicó mucho con Tim acerca de su personaje y hoy se puede decir orgullosa de ser parte del filme.

La confesión de Linda. Linda estaba borracha cuando aceptó hacer la sexta "Terminator".

Cuando apareció en la alfombra, Linda confesó con una gran dosis de humor, que aceptó aparecer de nuevo en "Terminator" estando borracha, pero también compartió razones un poco más serias de porqué hacer de nueva cuenta a Sarah Connor.

"Pensé que Sarah estaba acabada, pensé que ya era todo, pero el hecho de que ha pasado mucho tiempo y que ahora soy una mujer mayor (me hizo retomar la película). Sé que (Sarah) debe aparecer y hacer lo que se tiene que hacer por el futuro".

Aunque al principio fue difícil retomar al personaje, señaló que al final del filme se sentía contenta de ver a Sarah como una badass.

La que dio un salto sorprendente en cuanto a su carrera fue Natalia Reyes, quien protagonizó recientemente el filme colombiano independiente "Pájaros de verano" y ahora va al cine de acción como actriz principal.

Ella da vida a Dani, quien es el objetivo de "Terminator Rev- 9". "Fue una aventura este casting, miles de chicas estaban audicionando, mandé el video sin ninguna pretensión", contó.

Semanas después viajó a Irlanda, donde se encontró con los demás miembros del elenco y allí se reunió con Mackenzie y Linda, con quienes entabló una buena amistad. "Nos amamos profundamente y nos encanta estar por fin con el público y juntas", agregó.

En casa. Orgulloso y sonriente, Diego Boneta fue el último en desfilar por la alfombra y contó que antes ya había salido de extra en alguna película de James Cameron.

"El primer casting lo hice cuando estaba rodando la serie de Luis Miguel, me decían que por qué estaba tan bronceado y tuve que contar lo que estaba haciendo. Después de varios callbacks me volaron a Irlanda donde conocí a Natalia y a Mackenzie y fue una locura.

"Dos semanas después me enteré que me había quedado con el personaje. Estoy feliz, sobre todo creo que de entrada el estar en una película de Tim Miller es totalmente increíble y con James Cameron, que no necesita explicación".

El actor, como el resto del elenco, aplaudió el enfoque de esta nueva "Terminator". "Lo que más me gustó de todo es que esta es la primera película que le está dando un enfoque importante a México, somos bastantes los actores latinos en la película como protagonistas y no secundarios, me encanta que estén apoyando a latinos y ser parte de este movimiento".

El público disfrutará de WTerminator: destino oculto" a partir del 1 de noviembre. Antes de desaparecer en la alfombra, los actores firmaron autógrafos y se tomaron fotos con los asistentes.