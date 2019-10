El productor Martin Scorsese considera que streaming amplía concepción del cine

Los servicios de streaming ampliaron la concepción original de lo que es una película, consideró Martin Scorsese, director de El Irlandés.

“(Es) una revolución aún mayor a la adición del sonido al cine (porque) amplía el concepto original de lo que es una película”, indicó luego de que su proyecto más reciente cerrara el Festival de Cine de Londres.

En declaraciones a los medios, Scorsese destacó la importancia de abrir la mente al cambio, pues las casas también se están convirtiendo en cines y es importante que las películas se vean en comunidad.

La nueva forma de producir, distribuir y ver las producciones audiovisuales en el mundo abrió la discusión entre los exhibidores y la gente involucrada en el sector sobre si una película que no se exhibiría en una sala de cine podría ser considerada para un premio cinematográfico.

El año pasado, Roma, de Alfonso Cuarón, se estrenó en cines independientes para que fuera considerada para los Premios Oscar; el El irlandés, que también es un proyecto respaldado por una plataforma de streaming, hará lo mismo, tras el desacuerdo con las cadenas de cine para que se exhiba en salas comerciales.

“Las casas también se están convirtiendo en cines, pero es un gran cambio, y creo que uno tiene que ser abierto”, señaló Scorsese, quien reiteró su postura sobre que las películas de Marvel son sólo “parques temáticos”.

En conferencia de prensa, lamentó que haya una gran parte de la audiencia que considere a ese tipo de producciones como el único tipo de cine que vale la pena ver en la pantalla grande. “No deberíamos ser invadidos por eso. Necesitamos cines para dar un paso adelante y mostrar películas que sean narrativas”.

En ese sentido, indicó que las nuevas generaciones de cineastas tienen menos oportunidades para producir sus películas y que sean exhibidas, porque esos espacios están tomados por las películas que él llama “parques temáticos”.

“¿A dónde van los jóvenes para financiar sus películas ahora? No tengo idea. No van a ir a un estudio de Hollywood. Y luego, cuando la logran hacer, ¿dónde se exhibirá, cuando las salas de cine han sido tomadas por las películas-parques temáticos? Los cines se han convertido en parques de diversiones. Todo eso está bien, pero no invadas todo lo demás en ese sentido”, apuntó.

El director reveló que El irlandés, que se exhibirá únicamente en cines independientes a partir del 1 de noviembre, y después será incluido en el catálogo de filmes de una plataforma de streaming a partir del 27 de noviembre, solo la pudo realizar con el financiamiento de la plataforma para que fuera tal como él la quería.