Contexto lagunero

Miedo a la opinión de los demás -FearofOtherPeople´sOpinion- este término identifica la obsesión improductiva e irracional que muchas personas tienen en el mundo moderno y cuyos efectos negativos van más allá de afectar el desempeño personal.

Si usted quiere obtener lo mejor de sí mismo y desempeñarse al más alto nivel, el temor a la opinión de los demás puede estar frenándolo. Piense por ejemplo, cuando usted ha estado ansioso en extremo, digamos, antes de ponerse de pie para hablar en público, o cuando levantó su mano en una junta, o incluso cuando entró a un salón lleno de gente extraña. El motivo por el cual usted se sintió pequeñito, tenso y con miedo, es porque usted estaba preocupado por la desaprobación social de quienes usted suponía que lo estaban observando.

Si usted empieza a poner menos y menos atención a lo que lo hace ser usted mismo -sus talentos, creencias y valores-, y se conforma con lo que los otros pueden pensar o no de usted, inconscientemente puede estar dañando su potencial. Usted preferirá ir a la segura y no se arriesgará a afrontar la crítica por temor a hacer el ridículo o a ser rechazado. Para no ser criticado, usted evitará mostrar sus propios puntos de vista, no levantará la mano para intervenir o no irá tras de una posible promoción porque -por temor a los demás- se siente no calificado para ello.

Desafortunadamente, el FOPO forma parte de la naturaleza humana porque cargamos con ideas ancestrales. Las ansias por la aprobación de los demás hicieron que nuestros ancestros fueran muy cautos y temerosos para intentar lo que pudiera provocar la crítica ajena; hace miles de años, el lugar en la tribu se veía amenazado para el responsable de la cacería fallida. Nuestro deseo de “encajar” y el temor a la desaprobación minan la habilidad para ir tras la vida que nosotros queremos crear.

Si usted siente que esta experimentando el FOPO, existen formas de minimizar la intensidad del estrés que ello causa. Alimente su autoestima, enfóquese a sí mismo hacia pensamientos que le den auto confianza (soy bueno hablando en público, confío en mis habilidades, tengo grandes cosas por realizar, estoy completamente preparado para esta promoción) y aplíquese en concretar sus pensamientos con la preparación adecuada, en lugar de pensar en la opinión de los demás. Haga profundas respiraciones, está probado que esto envía señales a su cerebro indicándole que usted no está en riesgo.

Pero si realmente quiere vencer al FOPO, necesita cultivar más su auto conciencia. La mayoría de nosotros vamos por la vida con una idea superficial de quienes somos y pensamos que eso es más que suficiente. Pero si realmente queremos ser la mejor persona posible, sin temor a la opinión ajena, tenemos que desarrollar un sentido más fuerte y más profundo de quienes somos en realidad.

Podemos empezar por desarrollar nuestra propia filosofía personal una palabra o una frase que expresa nuestras creencias y valores básicos-. Por ejemplo, la filosofía del motivador Miguel Angel Cornejo “Si no existe, créalo tú”. Esta filosofía estaba muy lejos del FOPO, no tomaba en cuenta para nada las limitaciones de pensar en la crítica ajena. La filosofía de Cornejo no era solo un eslogan, era más que eso, una guía que acompañaba sus acciones diarias, sus pensamientos y sus decisiones para alcanzar su máximo potencial.

Una vez que definimos nuestra filosofía personal, debemos comprometernos a vivir de acuerdo a sus principios. Empezar por nuestra propia casa. Comunicarlo a las personas que amamos, ser nosotros mismos. Tratar de actuar de acuerdo a esta filosofía en todas las áreas de nuestra vida, principalmente en nuestro trabajo. Hacer sin temor, cosas que motivaran la opinión de los demás. Si sentimos que nos acecha el FOPO, simplemente reconocerlo y reconectarnos con nuestra filosofía.

El temor a la crítica le quita a las personas el impulso para vivir la vida que desea, daña su autoestima, limita su imaginación y, sobre todo, imposibilita su individualidad y hace que aquello para lo que ha sido llamado a esta vida, permanezca escondido en su interior por el temor a expresarlo. Al sujetar nuestras acciones diarias a la opinión de los demás, nos ponemos al alcance de personas que, ocultando sus propias miserias, reparten basura entre los demás, dando juicios, la mayoría de las veces, no solicitados.

Debemos mantener en mente que nuestro crecimiento y aprendizaje los logramos cuando estamos en el filo de nuestra propia capacidad. Vivir de acuerdo a nuestra filosofía personal, requiere mucho esfuerzo, pero el resultado: expresar y mostrar auténticamente quienes somos, nos impulsa a vivir con mayor propósito y significado.

