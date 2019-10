'Michael Jackson era perturbador'

El cantante británico Elton John, quien este martes 15 de octubre lanzará su libro de memorias titulado Me, indicó que Michael Jackson era una "persona perturbadora" y que padecía una enfermedad mental.

De acuerdo con TMZ, Elton John escribió en su libro Me, que conoció a Michael Jackson desde que este era un niño de 13 o 14 años, calificándolo entonces como un ser adorable que tras el paso del tiempo comenzó a mantenerse alejado del mundo.

"Dios sabe lo que estaba sucediendo en su cabeza, y Dios sabe con qué medicamentos recetados se la estaban llenando, pero cada vez que lo veía en los últimos años salía pensando que el pobre hombre había perdido totalmente las canicas".

Asimismo, el intérprete de I'm still standing señaló: "y no me refiero a eso de una manera alegre, su enfermedad mental era genuina, era una persona perturbadora".

La preocupación de Elton John por "El Rey del Pop" lo llevó a invitarlo a una reunión en la década de los 90, donde fue encontrado jugando con el hijo del ama de llaves, dentro de la que era su cabaña, además de presentarse con el rostro maquillado para ocultar una posible enfermedad.

La narración afirma que Michael Jackson tenía problemas para entablar relaciones sociales con adultos, comportamiento por el que "El Rey del Pop" ha sido señalado en diversas ocasiones, muy recientemente en el caso del documental Leaving Neverland, en el que Wade Robson y Jimmy Safechuck, acusaron al intérprete de "Thriller" de haber abusado de ellos cuando eran niños.