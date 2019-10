Simone Biles rompe marca de medallas en Mundiales

- La estadounidense Simone Biles confirmó su condición de mejor gimnasta de todos los tiempos, tras fijar ayer en un total de veinticinco medallas -19 oros, 3 platas y 3 bronces-, el nuevo récord de metales en la historia de los campeonatos del Mundo.

Biles, que el sábado igualó la marca de 23 medallas -12 oros, 7 platas y 4 bronces- del bielorruso Vitali Scherbo, se encaramó ayer lo más alto del palmarés tras imponerse en las finales de barra de equilibrios y de suelo de los Mundiales de Stuttgart (Alemania).

Dos finales en las que la estadounidense de 22 años volvió a demostrar su superioridad. Y es que desde hace tiempo la lucha de Biles no es con el resto de sus rivales, sino con la historia.

Una batalla que Biles decantó definitivamente a su favor este domingo, tras superar la marca de Scherbo con su triunfo en la final de barra de equilibrios.

Los 15,006 puntos que logró la gimnasta norteamericana permitieron a Simone Biles sumar su vigésima cuarta medalla en unos Mundiales, una más que Scherbo, quien ostentaba el récord de metales en los Campeonatos del Mundo.

Nueva marca que no aplacó la ambición de Biles, que minutos más tarde logró su vigésima quinta medalla, tras imponerse en la final de suelo.

En este aparato más que en ningún otro es donde la gimnasta estadounidense demuestra su superioridad con un ejercicio plagado de dificultades, inalcanzables para el resto de competidoras.

Tal y como confirmaron los 6,700 puntos, sobre un máximo posible de 7,000, con el que los jueces calificaron la dificultad del ejercicio de Biles.

Una nota que permitió a Biles dispararse hasta unos insuperables 15,133 puntos, que sirvieron a la estadounidense para alzarse con la victoria por delante de su compatriota Sunisa Lee, plata con un calificación de 14,133, y la rusa Angelina Melnikova, bronce con una marca de 14,066 puntos.

Más lejos quedó Roxana Popa, la única gimnasta española en lograr la clasificación para las finales por aparatos, que concluyó en sexta posición con una nota de 13,800 unidades.

"No podría sentirme más emocionada por la actuación que he tenido en este campeonato mundial", dijo Biles. "¿El récord de medallas? No me interesan los números", aseveró.