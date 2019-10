Se prepara el 'Tricolor' para medirse a Panamá

a Selección Mexicana de futbol entrenó ayer a doble sesión en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana, preparándose para su duelo de mañana en la cancha del Estadio Azteca ante Panamá, dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El 'Tri' tuvo un debut triunfal al derrotar el viernes como visitante 5-1 a Bermudas, y ayer por la noche llegaron a suelo mexicano para alistar el duelo ante los panameños, que suman tres puntos trs disputar par de juegos contra Bermudas.

El lagunero Uriel Antuna dijo que no fue fácil la victoria del viernes ante Bermudas, equipo al que les costó abrirlo.

"Sí, ganamos, muchos dirán que el juego fue sencillo, pero no, el rival tiene su nivel y costó trabajo abrirlos", comentó el jugador de Los Ángeles Galaxy.

Ahora toca, "seguir por el mismo camino, demostrar que estamos preparados para grandes cosas, y seguir siendo convocados a la Selección".

En tanto que Cristian Calderón, lateral del Necaxa, aceptó que vestirse con la casaca mexicana "al inicio se siente raro, mucha emoción, y ojalá que no perdamos eso nunca. Es una gran responsabilidad la que traemos encima y eso nos hace estar muy atentos a todo nuestro entorno".

Néstor Araujo fue severamente criticado por los errores que cometió en el juego en el que México fue goleado ante Argentina 4-0 en la pasada Fecha FIFA. A pesar de eso, Gerardo Martino, técnico nacional, lo respaldó, lo volvió a llamar y lo ha convertido en uno de los pilares del equipo.

El jugador del Celta de Vigo sabe muy bien que falló en el duelo ante los pamperos, pero lo ha tomado como un aprendizaje más en su carrera.

"No ha sido fácil, uno tiene que vivir estas cosas, porque estás ahí y la estás pasando mal... No tienes de otra más que seguir insistiendo, mejorar, crecer como futbolista, como persona. Esto me ha hecho mejor persona; a pesar de las críticas, porque respeto lo que la gente dice, está en su derecho, no me puedo quedar ahí, tengo que seguir mejorando y aprender, al final la decisión de venir o no siempre es del cuerpo técnico".

En su carrera, el exsantista ha tenido baches importantes, el más fuerte, aquella lesión en la rodilla sufrida en Dallas, que lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"Mi sueño es ir a una Copa del Mundo, lo anhelo mucho, después venía el ir a Europa y mira... Al final se me concedió primero lo de salir de México y espero que se me dé lo de asistir a un Mundial. No lo puedo negar, es algo que me falta. No ha sido fácil recuperarme de aquel momento, pero hay que seguir, siempre hay revanchas".

La selección de Panamá arribó a esta capital para enfrentar a México y lo hizo en total hermetismo, al eludir a los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El cuadro "canalero" llegó procedente de Orlando, Florida, a la Terminal 1, donde los jugadores, cuerpo técnico y demás staff abandonaron la terminal sin ser vistos.

Los encargados de la utilería señalaron que el plantel ya se había trasladado a su hotel de concentración al sur de la capital, sin dar la cara.

El cuadro que dirige el argentino Américo Gallego reconocerá hoy la cancha del estadio Azteca donde mañana se verá las caras con el Tri a partir de las 20:30 horas dentro del grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La escuadra de Centroamérica llega a este duelo con una derrota a cuestas, luego de ser superado en condición de local por su similar de Bermudas.