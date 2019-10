Diego Verdaguer celebra 50 años de trayectoria

Después de medio siglo en los escenarios, el cantautor Diego Verdaguer regresa a clásicas canciones italianas de su niñez, como "Quando, quando, quando" (1962) y "Volare" (1958), en el álbum "Corazón bambino", en que incluso le hace un guiño musical a Sophia Loren.

Reconocido por decenas de éxitos como "Chiquilla" o "Pájaro que comió, voló", entre los cuales hay temas en coautoría de su esposa, Amanda Miguel, como "La ladrona" y "Él me mintió", Verdaguer comenzó a cantar melodías románticas ante el público en 1968.

"Estoy feliz de haber llegado hasta aquí, estoy orgulloso de haber tomado las decisiones que tomé", dijo a Efe Verdaguer, sobre sus cinco décadas de trayectoria musical, en su estudio de grabaciones en Glendale, California.

"Y sobre todo, estoy muy orgulloso de recibir el afecto, el cariño, el amor de mi familia y del público que es el que me permite seguir andando, porque si no estuviera el público allí, pues no tendría estas oportunidades que tengo de seguir", aclaró.

Miguel Atilio Boccadoro Hernández, de nombre artístico Diego Verdaguer, nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951, y tiene dos hijas con Amanda Miguel.

Su raíz en Italia, relató el cantautor, proviene de su bisabuelo Miguel Arcángel Boccadoro, "un humilde reparador de relojes", quien en 1860, acompañado de su esposa Eleonor, emigró en busca de una vida mejor.

Dada la gran la migratoria de Italia a Argentina, las melodías populares en italiano eran muy solicitadas en radios y televisiones y fueron la banda sonora con la que creció Verdaguer.

Esas canciones despertaron su deseo de ser "cantante", por ello hoy honra las raíces de sus "humildes" bisabuelos con la producción de "Corazón bambino" en su estudio de grabaciones en California.

"Aquí trabajamos y aquí creamos este 'Corazón bambino' que es una propuesta que yo le hago al público que le gusta la buena música romántica", contó Verdaguer.

El álbum "está grabado con todos los lujos, con grandes músicos, creo que le queda muy bien el repertorio a mi voz, mi estilo permanece", afirmó.

"Corazón bambino" es un disco de 12 canciones en italiano, inglés y español, que será lanzado en formato de música para descarga digital, disco compacto y álbum de larga duración en acetato con los sellos Diam Music y Sony Music Latin el 8 de noviembre de 2019.

"Son canciones que fueron muy famosas", aseguró Verdaguer, quien ha adelantado videos en Youtube con los temas "Quando, quando, quando" (1962) y "Volare" (1958).

Tony Renis, compositor de "Quando, quando, quando", es uno de los asesores del repertorio de temas para "Corazón bambino" y "el maestro" Lucas Apestegui es el encargado de arreglos especiales de cada canción, reveló Verdaguer.

"Corazón bambino" contiene una serenata inédita de Verdaguer a una mujer italiana de sencillez glamorosa.

"Grabé una canción que yo escribí dedicada a Sophia Loren", declaró Verdaguer sobre la actriz que hoy tiene 85 años y que inició su carrera cinematográfica en 1951.

"Es una mujer que llenó al mundo con su belleza y que ha tenido la habilidad, como mujer líder, de mantener ese sitial de reina", dijo.

La canción "Sophia, Sofía, Sophia", en versiones en italiano y español, es la tercera muestra de "Corazón bambino" con video en Youtube.

Verdaguer dijo que parte de las ventas de "Corazón bambino" serán para la "Fundación Diam Unidos por nuestros niños", que creó junto a su hija Ana Victoria para apoyar la educación sobre el respeto de los derechos humanos de los pequeños.

Verdaguer tiene más de una veintena de álbumes grabados, de los cuales nueve son a dúo con Amanda Miguel, que en conjunto ha producido ventas de más de 20 millones de discos.

Por esas ventas ha ganado dos decenas de discos de oro.

Además, tiene en su haber "el honor" de tener tres nominaciones a los premios Grammy de la Academia de las Artes de la Grabación.

"Lo que perdura en el recuerdo son las canciones" que llegan al corazón de las personas, "si yo tuve la fortuna de cantarlas, entonces me van a recordar", dijo el artista.

En mi carrera, "no han sido éxitos tras éxitos, en realidad soy un luchador, un hombre que siempre está buscando una nueva opción para poder reaparecer", concluyó.

Su música