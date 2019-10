Alexis Ayala, a 15 meses de su infarto

ace 15 meses que el actor Alexis Ayala volvió a la vida tras sufrir un infarto, gracias al cual supo que tiene una malformación en el corazón.

"Soy afortunado porque estoy vivo. Independientemente del infarto, fue un anuncio de que tengo una deformidad en el corazón. Y vino a una edad en la que lo pude soportar, en la que estaba físicamente fuerte para enfrentarlo", comparte.

El histrión explica que cuando le ocurrió el infarto, estaba de vacaciones con su familia en Acapulco, donde fue atendido de inmediato. Aunque ignoraba que tenía un problema cardiovascular, sabía que era grave.

"Ya había sentido miedo antes: cuando me asaltaron o cuando choqué, pero nunca este tipo de miedo, de saber que te estás muriendo. Lo más raro es que me dio en el lado derecho. Por lo regular, los síntomas te dan del lado izquierdo, en tu hombro o en tu brazo", señala.

Aclara que no concuerda "con ese romanticismo de 'vivir tu vida como si fuera el último día de tu vida'. ¿Por qué hacer referencia a la muerte cuando podemos hacer referencia a la vida? Decir 'voy a vivir como si fuera el primer día de mi vida'. Así tienes una mayor capacidad de aprendizaje, de asombro, de agradecimiento y de amor".

Considera que no debemos esperar a que ocurra un evento extraordinario (como en su caso fue el infarto) para darse cuenta de lo bonito que es vivir: "Obviamente todos tenemos hábitos que no son tan sanos, pero lo que nos hace maravillosa la vida es que todos somos únicos y, tal vez, lo que a ti te hace daño a mí no.

"Para cuidarte, no solo del corazón sino de todo el cuerpo, hay que hacer ejercicio, comer lo más saludablemente posible y procurar tener buena salud emocional", dice Ayala. El actor no se resiente al recordar aquel 30 de junio de 2018. Al contrario, celebra haber superado esta prueba y estar aquí para contarlo.

"Mi esposa se movió rápidamente. Me atendieron dentro de las dos primeras horas. Eso marca la diferencia cuando tienes un infarto. La gente, por lo general, no avisa, se confunde con que es algo del estómago y, además, siempre nos queremos hacer los valientes.

"Comencé a sudar y a tener una 'temblorina'. También comencé a evacuar, se me torció el brazo y se me trabó la quijada. Fue algo terrible", admite.

Ayala, quien participó en melodramas como "Amarte es mi pecado" y "Lo que la vida me robó", estuvo hospitalizado cuatro días en Acapulco. Después una ambulancia lo llevó al aeropuerto y, ahí, un helicóptero lo trasladó a la Ciudad de México donde le hicieron un cateterismo. Hasta entonces descubrieron la deformidad que tiene en el corazón.

"En el helicóptero se me bajaron los latidos a 28 por minuto. Realmente estuve muy cerca de la muerte, pero fue un aviso de vida maravilloso. Ahora estoy aquí, contándolo. El chiste de todo esto es saber cuidarte, tratar de vivir bonito, de tener menos presiones y una mejor calidad de vida. Un evento extraordinario como el que viví afecta a toda la familia, no solo al paciente", enfatiza.

El actor concluye que no desperdiciará esta segunda oportunidad por el bien de él, de su familia y de lo que ama, como su carrera y su público.