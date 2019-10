Franquicias viven 'un segundo aire'

Aunque fue en 1840 cuando cerveceros alemanes comenzaron a autorizar a determinados dueños de tabernas la comercialización de sus productos, fue Albert Singer, el creador de la compañía homónima de máquinas de coser, a quien se le considera como el pionero de las franquicias.

En 1851 Albert Singer abrió locales por todo lo largo y ancho de Estados Unidos para poder tener mercado. También fue el creador de la base de los contratos de franquicias que se utilizan actualmente en este sector. A 168 años de haberse inventado la base de este negocio, la franquicia es uno de los modelos financieros más recorridos a nivel global.

De acuerdo con el portal Mifranquicia.mx, se estima que en la actualidad existen más de tres millones de franquicias en todo el mundo, equivalente a 20 mil empresas en todo el mundo con este tipo de negocio.

En el texto Franquicias en México, los autores Miguel A. Vázquez Alamilla, Raúl Rodríguez Moreno y Ruth Flores Jiménez, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dan una clara explicación de este modelo de negocio: "El contrato de franquicia comprende, entre otras cosas, la zona geográfica, inversiones a pagar, políticas de mercadotecnia, inventarios y publicidad, plazos, reembolsos y financiamiento, la supervisión, casos de modificación y terminación de contrato, márgenes de utilidad, y capacitación técnica y operativa".

Además, indica el texto la franquicia se otorga a través de un contrato entre dos partes: franquiciante y franquiciatario. El primero es el dueño del negocio, la marca y el concepto; el segundo es quien paga por adquirir los derechos de comercializar la marca, y quien recibe de parte del franquiciante todo el apoyo para desarrollar el negocio y formar parte de su red de franquicias.

De acuerdo con José Luis Uberetagoyena y Vladimir Ramírez, fundadores de Franquicia Master, en el mundo de las franquicias el 80% corresponde al rubro de alimentos y bebidas, y el 20% restante está diversificado entre servicios y otras marcas que no son de alimentos, como impresiones, préstamos, lavanderías, tintorerías, y más de servicios, aunque destacan que la gastronomía en el mundo de los negocios en general también es el más amplio.

Para tener éxito con una franquicia, dice Uberetagoyena, no solo tiene que ver con el modelo de negocio, sino también con la actitud y el compromiso de quien adquiere los derechos de la marca.

"Nuestra experiencia nos ha llevado a descubrir que las franquicias que han logrado mayor éxito es porque también tienen un gran compromiso del franquiciatario. La actitud es esencial, que sea una persona que sepa llevar la reglamentación, que sepa usar los distintivos de la marca, que cuide el prestigio de ésta y que esté consciente de que el éxito de su franquicia no solo será por tener la marca, sino que tiene que trabajar mucho para que su negocio sea exitoso", comenta José Luis Uberetagoyena

Por su parte, Vladimir Ramírez aclara que ellos siempre dicen a los franquiciatarios que el éxito es de ellos, quienes adquieren la marca, porque en Franquicia Master solo les dan los elementos y las bases para que ellos logren el éxito, pero deben de asumir el compromiso.

"Si no ponen de su parte, si no tienen el ánimo que se necesita con su negocio, pues no van a lograrlo. Por un lado, las bases, la estrategia, el menú, el producto que viene de la marca, y la calidad. Y, por otro lado, viene el otro 50% del franquiciatario que es ponerle el empeño, la pasión y tener muy claras sus reglas, sus horarios de apertura, de cierre. Todo esto deben de cuidarlo muy bien", asegura Vladimir Ramírez.

En este 2019, Franquicia Master ha otorgado más de 140 franquicias de negocios, como Churrería Porfirio, Bubble Waffle, Flavor Cup y Hot Run, que son de las marcas que más les han solicitado, aunque la de mayor crecimiento es Churrería Porfirio con más de 50 otorgamientos en el año.

"Todos nuestros modelos de Franquicia Master cuestan 200 mil pesos, incluye la información para que puedas poner tu negocio. Aparte de esa inversión damos el equipamiento y depende de cada marca su inversión porque cada una tiene un equipamiento específico y exclusivo y tiene diferentes precios. Y el tope máximo de inversión inicial incluyendo la cuota de franquicia es alrededor de 500 mil pesos", indica Uberetagoyena.

Por otra parte, los especialistas de Mifranquicia.mx señalan en su sitio web que, si has tomado la opción de invertir para hacer crecer tu economía, es una buena decisión elegir una franquicia dedicada a los alimentos.

"Si pensamos en grande, actualmente las franquicias representan una parte muy importante de la economía mundial", destaca el sitio. Añade que las franquicias de comida ocupan el primer lugar en cuanto a popularidad y ganancias, seguida por el sector automovilístico, los productos de limpieza y la industria cosmética.

El crowdfunding es el nuevo modelo de negocio en las franquicias, y es una iniciativa creada por la plataforma de inversiones colectivas Play Business, y que llega a México de la mano de Feher & Feher, consultoría especializada en este tipo de mercado.

A través del crowdfunding cualquier persona puede convertirse en inversionista de diversas marcas. Tomemos como ejemplo a La Cervecería de Barrio (que fue la primera en subirse al barco), donde con tan solo siete mil 500 pesos puedes invertir en una franquicia de esta cervecería y recibir rendimientos por tu inversión durante el tiempo de vida de la unidad que haya referido la convocatoria de inversión.

Para las franquicias este nuevo modelo de negocios es la oportunidad de abrirse ante las personas que gustan de determinadas marcas, que las consumen y que, incluso, trabajan en ellas. De esta manera todos los que invierten en la marca se convierten en embajadores de ésta promoviendo su consumo, pues de sus ventas dependerán los rendimientos que obtengan de la inversión inicial que hicieron.

Así, las personas pueden invertir en marcas emblemáticas, y las franquicias, por su parte, tienen la posibilidad de crecer de manera orgánica con la inversión de gente que los sigue y que cree en su concepto y calidad de productos. Al poder invertir desde pequeñas cantidades, las personas pueden ser parte de las franquicias de renombre, sin necesidad de descapitalizarse.

Las marcas que ya implementaron el crowdfunding de franquicias en el giro de alimentos son: La Cervecería de Barrio, Potzollcalli, Cinnabon, 100 Montaditos, Caldos Ánimo, Mr. Sushi, Pizza Amore y McCarthy's Irish Pub. Aquí te damos más opciones, tú eliges.

Bubble aWaffle Co.

*Giro: waffles en forma de burbuja y café

*Precio: $380,000.00 (isla) o $580,000.00 (local)

*Contacto: [email protected]

Busher Cocdril's

*Giro: hamburguesas

*Costo: $359,000.00

*Contacto: [email protected]

*Web: bushercocdrils.com

Churrería Porfirio

*Giro: churrería tradicional y café

*Costo: $400,000 a $500,000 (isla) o $580,000 a $630,000 (local)

*Contacto: [email protected]

*Web: churreriaporfirio.com.mx

Finca Santa Veracruz

*Giro: Cafetería y barras de café

*Costo: desde $530,000.00 hasta $850,000.00 (dependiendo del modelo de negocio)

*Contacto: [email protected]

*Web: www.finca.com.mx

FlavorCup

*Giro: jugos, helado de yogurt, ensaladas y café

*Costo: $400,000.00 (isla) o de $580,000.00 a $630,000.00 (local)

*Contacto: [email protected]

*Web: www.flavorcup.mx

Kepacrepa

*Giro: crepas y malteadas

*Costo: $850,000.00 + IVA (isla)

*Contacto: [email protected]

*Web: www.kepacrepa.com

Las Quekas

*Giro: quesadillas hechas a mano

*Costo: $315,000.00

*Contacto: [email protected]

*Web: www.lasquekasfranquicias.com

Mina's Pizzas

*Giro: pizzas

*Costo: modelo Minitas (30 a 50 m2): $550,000.00 a $650,000.00 + IVA. Modelo Minas (60 a 80 m2): $650,000.00 a $800,000.00 + IVA. Modelo Express (Fast Food): $500,000.00 a $600,000.00 + IVA

*Contacto: [email protected]

*Web: www.minas.pizza

Montoneras Dona

*Giro: postres

*Costo: $125,000.00 aprox.

*Contacto: [email protected]

*Web: montonerasdonas.mx

Santas Alitas

*Giro: restaurante bar

*Costo: $950,000

*Contacto: [email protected]

*Web: www.santasalitas.com

Tutti Frutti Frozen

Yogurt

*Giro: helados de yogurt

*Costo: $350,000.00

*Contacto: [email protected]

Web: www.tuttifrutti.com.mx