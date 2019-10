Revisarán proyecto de nuevo ISSSTE

Para que Torreón cuente con un nuevo Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) falta gestión por parte de las autoridades correspondientes, pues personal de la nueva administración federal poco o nada saben del terreno donde se colocó la primera piedra (que fue lo único que se hizo) en el año 2017 en este municipio para que fungiera como un nuevo nosocomio, que es una de las necesidades más sentidas de los derechohabientes.

Armando Lemus García, subcoordinador en la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE en todo el país, admitió que el Hospital General "Francisco Galindo Chávez" no se encuentra en condiciones óptimas, no obstante, exhortó a las autoridades locales y estatales a realizar "con tiempo" la solicitud para concretar este proyecto.

Lemus admitió que "se requiere un cambio de elevador de desechos biológicos infecciosos", entre otras necesidades.

"Hay un terreno que se donó para eso, es lo que tenemos entendido, regresando a la Ciudad de México revisaremos en la planoteca que tenemos sobre este proyecto, sí son costos elevados pero justo se hace con tiempo a una solicitud a la Secretaría de Hacienda presentando el proyecto. Dicha Secretaría al final y de acuerdo a un estudio determina la factibilidad de realizar o ejecutar ese tipo de obra. Lo primero es revisar el proyecto en la Ciudad de México y por supuesto sabiendo que sí hay un terreno, eso nos dará muchas más posibilidades de que se avance", especificó Lemus.

Agregó que "lo importante es identificar que el terreno sí sea propiedad del ISSSTE puesto que el ISSSTE no podrá construir en propiedad o terrenos que no sean del instituto".

Como es evidente, la construcción del nuevo Hospital General del ISSSTE para Torreón solo quedó en promesas, pues se anunció desde el 9 de septiembre del 2016, por los entonces director general del mismo instituto, José Reyes Baeza y gobernador, Rubén Moreira Valdez, respectivamente.

Al día de hoy el nuevo hospital no existe y las necesidades siguen en aumento pues el actual se encuentra rebasado en su capacidad, es viejo, con poco espacio, no cuenta con áreas, equipo, ni materiales dignos para los derechohabientes que vienen incluso de otros estados de la república por su cercanía o colindancia con Torreón, en su mayoría poblados cuyos habitantes son de escasos recursos o de ejidos alejados de la cabecera municipal.

Ya en marzo del 2017, ambos funcionarios dijeron que contaría con 174 camas censables y no censables; 30 especialidades médicas y seis quirófanos e incluso el Gobierno del Estado informó que se hizo entrega de las escrituras de un terreno de 10 hectáreas que cedió a la institución, para la construcción del centro hospitalario.

Promesa incumplida