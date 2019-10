'Olvidan' recolección de basura

urante más de una semana, los camiones recolectores de basura no han acudido a recoger los desechos en un vasto sector del bulevar La Libertad.

Desesperados, los vecinos se quejaron de que no reciben el servicio por el que pagan a la empresa PASA que tiene concesionado el servicio de limpieza de Torreón desde hace más de 15 años.

En el sector mencionado, los desechos permanecen en las esquinas ya esparcidos en las banquetas como resultado de los pepenadores y animales que deambulan por la calle.

Actualmente el Ayuntamiento de Torreón paga a la empresa una factura mensual que en promedio es de 18 millones de pesos.

Representa un 9 por ciento del presupuesto anual de la ciudad que es de entre 2 mil 600 y 2 mil 800 millones de pesos, de acuerdo con la regidora y presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Elizabeth Pérez Alemán.

Ella señaló que los ciudadanos tienen derecho y deben quejarse ante estas fallas. "Supervisar a PASA porque se le paga y bien, por lo tanto, debe reducir su nivel de ineficiencias", declaró.

La regidora se comprometió a revisar las causas por las que se ha dejado de brindar el servicio a los vecinos de aquella parte del oriente de la ciudad.

Los problemas son en las calles Uvas, Kiosko, Ciudad Nazas y Valle del Nazas.

Y expresó que al mismo tiempo revisará el cumplimiento del horario de atención a los comerciantes de la zona del Centro Histórico y de los paseos públicos.

En el caso del Centro, expresó que tienen la recolección en horario nocturno y por lo tanto, no deben sacar las bolsas, cajas y empaques antes de las 19:00 horas.

Reconoció que también la actividad del comercio ambulante es un problema en lo que respecta a la generación de desechos porque no se han hecho responsables de ellos, no tienen cajas o recipientes para que los compradores no tiren la basura en las banquetas.

Pérez Alemán admitió que aunque hay disposiciones claras al respecto, "necesitamos mayor supervisión para que no se relaje el trabajo".

La edil dijo además que luego de que se concesionó el servicio para la recolección de desechos y basura a través de los centros de transferencia, "estamos actualmente en la fase de evaluación de los resultados tanto en lo que respecta a lo operativo como en función del ahorro presupuestal".

Comentó que solamente se autorizó para pagarle a esta empresa 10 millones de pesos por el resto del año, lo cual implica un pago de 2 millones de pesos mensuales.

Pero se tienen que revisar cuánto es lo que realmente recolecta y todo lo relacionado con la limpieza de los terrenos baldíos y las medidas que se tomen para que paguen los dueños de esos espacios, una vez que el Municipio, prácticamente se los rescata.

Afectaciones