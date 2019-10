Carlos Vela nominado al Mejor Gol de la MLS

En dicho partido, el mexicano anotó en dos ocasiones, sin embargo, el último de ellos fue el que entró entre los mejores de la temporada. La jugada comenzó en los linderos del área, donde recibió al balón, corrió rumbo al arco rival quitándose a cuatro rivales, entre ellos el portero, para hacer un golazo y recibir la ovación del público.

La anotación de Carlos Vela competirá con otros 15 goles, en donde no podían faltar jugadores como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, o delanteros que militaron en la Liga MX como Gustavo Bou y Raúl Ruidíaz.

La votación para escoger al mejor de la temporada de la MLS finalizará el 22 de octubre, tres días después del arranque de los Playoffs.

So. Many. Stunners.



Vote for Goal of the Year here: https://t.co/258H2ZVsN5 pic.twitter.com/xi2Ft2U5bS