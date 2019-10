Italia logra su pase a la Eurocopa 2020

Italia se sobrepuso al planteamiento defensivo de Grecia para imponerse por 2-0 y asegurar la clasificación a la Eurocopa 2020.

Ello garantizó que los "Azzurri" disputarán el partido inaugural del torneo en junio, como anfitriones en Roma.

Por su parte, Noruega cortó la marcha perfecta de España, que se dejó empatar 1-1 en los descuentos. En el cotejo, Sergio Ramos rompió el récord de Iker Casillas, de más apariciones con la Roja, que había ganado sus seis partidos anteriores dentro del grupo F.

Por Italia, 'Jorginho' convirtió un penal poco después de cumplida la hora de partido y a raíz de una mano flagrante de Andreas Bouchalakis. Federico Bernardeschi marcó desde fuera del área con un disparo rasante que fue desviado por otro jugador.

La selección de Roberto Mancini amplió su foja perfecta en el grupo J, con siete triunfos en el mismo número de duelos. El paso exitoso contrasta con lo ocurrido hace casi dos años, cuando Italia se quedó fuera del Mundial tras caer en un repechaje ante Suecia.

Con tres partidos por disputar, Italia suma 21 puntos, nueve más que Finlandia, ubicada en el segundo puesto del grupo J. Grecia, que acumula cinco unidades, ha perdido ya cualquier esperanza de avanzar al certamen continental.

España dejó escapar puntos por primera vez en la eliminatoria.

Ramos, de 33 años, superó la marca de Casillas al cumplir 168 apariciones con la selección. El zaguero central había roto ya el récord del arquero, de más victorias con España.

La Roja parecía destinada a conseguir lo mismo que lograron los italianos (su boleto al máximo torneo continental de selecciones), pero Noruega logró el empate agónico en Oslo.

"Hubiese cambiado que no fuese el 168 y haber conseguido la victoria. Es una recompensa y un mérito", manifestó Ramos en declaraciones a medios de su país. "Es un orgullo, me emociono cada vez que me pongo esta camiseta y espero hacerlo muchos años más".

Kepa Arrizabalaga, el arquero español, concedió un penal con una falta sobre Omar Elabdellaoui. Joshua King igualó justo antes del pitazo final.

Saúl Ñíguez había dado la ventaja a España con un tiro de larga distancia, apenas a los dos minutos del complemento. Fabián Ruiz estuvo cerca de asegurar el triunfo al estrellar el balón dos veces en los postes.

Pero los locales lograron arrinconar a España, y su esfuerzo dio frutos con el gol.

España lidera el grupo con 19 puntos. Suecia tiene 14 luego de apabullar 4-0 a Malta. Rumania suma 13 y Noruega marcha con 10.

La selección de Dinamarca logró un importante triunfo por la mínima diferencia sobre Suiza, mientras Suecia hizo lo propio sobre Malta, en juegos de la eliminatoria hacia la Eurocopa 2020.

Yussuf Poulsen se encargó de marcar el tanto de la diferencia al 84', con lo que el cuadro escandinavo llegó a 12 unidades y así seguir en el segundo sitio del grupo D. Mientras que los helvéticos se quedaron con ocho puntos y se complicaron mucho sus posibilidades.

Por otra parte, el cuadro sueco no tuvo mayor problema para dar cuenta como visitante de Malta, con anotaciones de Marcus Danielsson al 11', Sebastian Larsson a los 58' y 71', ambos de penal, así como de Andrei Agius en propia meta, al 66.

Este resultado le permite al "Equipo Maravilla" llegar a 14 unidades y ser segundos del grupo F, todavía con posibilidades de calificar directo; los "Halcones Rojos" se quedaron con tres puntos en el quinto escalón.

A su vez, Rumania no baja los brazos y peleará hasta el final, luego de la victoria 3-0 sobre Islas Feroe, con goles de George Puscas al 74', Alexandru Mitrita al 83' y de Claudiu Keseru al 94'.

La victoria de los "Dacios" los hizo llegar a las 13 unidades en el tercer puesto del grupo F, a uno de Suecia, en tanto los "Vikingur" son quintos con tres puntos.

La selección de Holanda quiere mantenerse en el primer sitio del grupo C de la eliminatoria hacia la Euro 2020 cuando visite a Bielorrusia, mientras que Alemania tratará de arrebatarle el lugar de privilegio en el duelo que sostendrá con Estonia.

El triunfo que logró la "naranja mecánica" en suelo teutón hace algunas semanas le ha permitido ocupar el primer sitio en este sector con 12 unidades, posición que no está dispuesto a ceder, pero para lo cual requiere de la victoria.

Mientras que los bielorrusos están fuera de toda posibilidad con sólo cuatro puntos que los tienen en el penúltimo lugar, por lo que su objetivo es ser un obstáculo que dificulte el andar de su rival en turno.

Alemania, que también tienen 12 puntos, esperan cualquier tropiezo de los holandeses para tomar por asalto el primer sitio, para lo cual también requieren del triunfo en esta visita.

Por su parte, el subcampeón del mundo Croacia ansía dar un paso más hacia la competencia más importante de naciones en el "Viejo Continente", en el duelo ante Gales, que se juega una de sus últimas cartas.

El equipo balcánico es líder de grupo E con 13 unidades, mientras que los "dragones" están en el cuarto sitio con siete puntos y requieren de ganar.