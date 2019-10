Transportistas se dicen a favor de la modernización

Transportistas de La Laguna de Durango dicen que no están en contra de la modernización sino al contrario "estamos deseosos", pero quieren continuar con la propiedad de las concesiones y no sólo ser accionistas de una empresa creada ex profeso.

Esto debido a que el proyecto plantea la desaparición de 256 concesiones de transporte para convertirlas en acciones que formarán parte de la empresa en la que el estado tendrá participación. "No tenemos ni el mínimo monto de cuánto va a valer cada acción porque no sabemos si la empresa vaya a tener la solvencia económica, la rentabilidad para poder decir que somos socios de una gran empresa, eso es un elefante blanco", señala Salvador Mauricio Elizalde, gerente de Transporte Moctezuma de La Laguna. Añade que en tanto el proyecto no demuestre la viabilidad tanto para quienes actualmente manejan el transporte, como para las y los usuarios, la postura de ellos será la misma del presidente Andrés Manuel López Obrador "esto no va y no va".