No estamos en contra de la modernización: transportistas

"No estamos en contra de la modernización, estamos deseosos, ¡nos urge! pero que las unidades sean nuestras, con el apoyo de los Gobiernos", dijeron transportistas de la Laguna de Durango, contrario a lo que plantea el proyecto del Metrobús Laguna que pretende desaparecer 256 concesiones y sustituirlas por acciones de una empresa creada con este fin.

Salvador Mauricio Elizalde, gerente de Transporte Moctezuma de la Laguna, dijo que sus propuestas son la renovación de las unidades con inversión propia y apoyo tripartito (municipio, estado y federación) que les brinde la oportunidad de dar pagos accesibles.

"Nosotros hemos pedido al Gobierno estatal infinidad de veces que nos de una audiencia para explicar y llevarle nuestro proyecto: 'mire señor gobernador, aquí está el proyecto de nosotros, analícelo y verá que usted se va a poner la estrellita con la modernización del transporte'", comentó.

Para los concesionarios la creación de una empresa de la que sean accionistas sería poco redituable.

"Aquí se trata de que al señor le vamos a quitar su título de concesión que ahorita a lo mejor vale 500 mil pesos y una acción ahorita no tenemos ni el mínimo monto de cuánto va a valer, porque no sabemos si la empresa vaya a tener la solvencia económica, la rentabilidad para poder decir que somos socios de una gran empresa, eso es un elefante blanco".

Son poco más de 20 mil usuarios del transporte público de Torreón y otros municipios coahuilenses los que cruzan el lecho seco del Nazas para hacer sus actividades en La Laguna de Durango, mientras que de esta entidad son 40 mil las que viajan hacia el vecino estado, según expuso Eugenio Soto, director de Movilidad y Transporte del Estado de Durango, en su última visita a la región.

También dijo que diariamente son 121 mil usuarios los que emplean las rutas urbanas y suburbanas en esta parte de la región Laguna.

Informó además que actualmente hay 33 rutas en las que operan 490 unidades y que se pretende eliminar 13 rutas, así como 256 unidades. Los transportistas dudan de la veracidad de los datos.

"Los aforos están inflados o los inflan ellos para poder sacar el proyecto positivo a nivel nacional, pero los aforos están falseados y eso a nosotros nos dan el margen de error para que este tipo de transportes vuelvan a fracasar como en otros lados de la república y y los Gobiernos estatales empiezan a subsidiar el transporte para que se sigan manteniendo como el caso de Nuevo León", dijo Elizalde.

El proyecto pretende contar con una ruta troncal, dos subtroncales y 22 complementarias, así como adquirir 21 autobuses de 12 metros; 213 de 8 y 9.5 metros, para quedar con 234 unidades cuyo combustible sería el gas.

Según el Gobierno del estado, con el ahorro en el gasto de gasolina, y la venta de las unidades chatarra, la unidad se pagaría sola, sin embargo, para los concesionarios esto tampoco está sustentado.

"Ahorita nosotros lo que vamos es a sostener la postura del ciudadano presidente de la república que dijo: ya me di cuenta que esto no va y no va. Tenemos gente que nos apoya en el Gobierno federal a que este sistema, mientras no sea un negocio para usted como usuario y él como transportista, no va a operar".

Proyecto de transporte