Un servicio responsable para salvar vidas

Cae la noche en la ciudad y con ello, los principales corredores gastronómicos empiezan a llenarse de gente, principalmente en aquellos negocios en los que la constante es la venta de bebidas de alcohol.

Antes de entrar, el guardia de seguridad o la "hostess" (encargada de dar la bienvenida la clientela) solicita la credencial que determine la mayoría de edad para permitir el ingreso.

La música en un volumen elevado y las luces de colores llenan cada rincón del sitio e invitan a la diversión. Mientras tanto, sobre las mesas, lo que más se aprecia son las bebidas embriagantes y en menor medida, los alimentos.

Aparentemente, los accidentes viales con consecuencias fatales del fin de semana anterior no merman la llegada ni el consumo de alcohol. Todo simplemente parece transcurrir con normalidad, sin embargo no es así.

Producto de una reunión entre la Coordinación de Padrón de Alcoholes de Torreón, la Cámara Nacional del Comercio (Canacoto) y los propietarios, gerentes o encargados de los negocios, es probable que en cada mesa exista una persona designada como conductor responsable y su consumo -cena y bebidas sin alcohol- sea gratuito.

El fallecimiento de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, provocó que en el encuentro (que ya había sido pactado con anterioridad) se retomaran con fuerza las medidas preventivas de percances producto de la ingesta inmoderada de alcohol.

Así, Lizeth Castañeda, gerente de uno de los antros del municipio, mencionó que en la junta "se trataron varios temas, entre ellos, el de volver a la campaña del 'conductor designado' y otro más sobre los alcoholímetros fuera de los comercios. Es una medida para cuidar a los clientes que vienen a divertirse, pero no solo a ellos, sino también, a los que simplemente tienen que salir y se les debe prevenir de los accidentes".

Y es que, desde que se empezó el diseño del programa de Servicio Responsable en el mes de marzo, se buscó atender la problemática del consumo inmoderado del alcohol desde la trinchera de los prestadores de servicio, explicó Luis Morales, titular de la Coordinación Operativa de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas del Estado.

Lo anterior, de la mano de la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo, quienes han conseguido capacitar en la actualidad a alrededor de 80 personas, quienes buscan orientar a los clientes ya sea a través de la moderación en la ingesta de bebidas embriagantes, la combinación con alimentos adecuados o incluso la invitación directa a detener su consumo.

Luis Morales precisó que no se puede obligar a los clientes a dejar de consumir, mientras que Lizeth añadió que se solo se les puede sugerir.

De la mano, se realizaron esfuerzos desde el primer semestre del año por colocar publicidad preventiva en bares, restaurantes y discotecas de las zonas más importantes de la ciudad.

Dicha información continúa en cada uno de los lugares. Y los mensajes son claros, todos orientados en los efectos negativos del alcohol en las personas, así como las posibles consecuencias de tomar el volante luego de haber ingerido bebidas embriagantes.

En su momento lo explicó Marimar Centeno, directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, "el alcohol quita el filtro que regula el comportamiento y la memoria".

Como consecuencia de lo anterior, "a corto plazo detona conductas impulsivas, de agresividad, desinhibición, incapacidad de controlar emociones y tomar decisiones" y además, en ocasiones genera sentimientos de "grandiosidad", en los que se fantasea que no va a pasar nada.

De acuerdo con la Guía Preventiva para Adolescentes "La Neta del Alcohol y Algo Más" de la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional Contra las Adicciones, el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que provoca que las funciones del cerebro se vuelvan lentas.

De esa manera, podríamos decir que el consumo del alcohol es siempre nocivo, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que es así cuando éste "provoca efectos sociales y de salud que perjudican a la persona que toma, a quienes le rodean y a la sociedad en general".

En la Ley General de Salud se entiende por uso nocivo al consumo del alcohol: en cualquier cantidad a menores de edad y embarazadas, en personas con enfermedad crónica, en su exceso y en cualquier cantidad en personas que van a desempeñar alguna tarea que requiera destreza o habilidad como manejar.

La Guía Preventiva del alcohol citada anteriormente señala con 10 puntos que manejar después de haber consumido alcohol es un peligro dado que "la capacidad de atención y coordinación se reduce, disminuye el campo y la concentración visual, se hace más difícil calcular la velocidad propia y ajena, disminuye el sentido de responsabilidad y prudencia, y se altera el pensamiento y el razonamiento, entre otras".

Por esas razones, establece también que para evitar los siniestros por conducir bajo sus efectos se pueden evitar, en primera instancia, siendo responsable y evitando tomar el volante si se consumió alcohol, y a la vez, nombrando un conductor designado o tomando un servicio de transporte seguro.

Con todo esto en consideración, se han implementado las medidas ya mencionadas en la ciudad de Torreón entre las que están las pruebas de alcoholemia que hacen los negocios, mismos que a la par ofrecen el transporte seguro y en casos puntuales documentan los casos de éxito.

Éstas se realizan por medio de la instalación de unos alcoholímetros que brindó la Secretaría de Salud a los establecimientos que han tenido a más personas capacitadas y que desde un principio se han interesado en atender la prevención que marca la ley.

De ese modo, "hay un caso concreto de un negocio que dice que en promedio regresa a 10 personas diarias entre jueves, viernes y sábado, es decir, 30 el fin de semana. Siendo que las personas que más lo utilizan son las de más de 30 años", explicó Luis Morales de Control de Padrones.

Aseguró que ha habido negocios que señalan que el éxito se refleja en que se ha visto disminuido su servicio de valet parking, ya que los clientes han optado ya por llegar y dejar el lugar por medio de transporte alternativo.

A pesar de ello, hay casos en los que, por ejemplo, los jóvenes entre 18 y 29 años no lo llevan a cabo porque externan que "sus padres los van a regañar o se van a enojar en caso de no llegar con el vehículo", comentó el funcionario y opinó "que el regaño no va a pasar a más atendiendo a todas las consecuencias que pueden ocurrir".

Debido a lo anterior, los esfuerzos ahora van enfocados a las personas entre 18 y 29 años de edad por medio de "influencers" y otras acciones que permitan tener más casos de éxito.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, Coahuila se coloca como la segunda entidad a nivel nacional en la ingesta de alcohol, mientras que Durango se encuentra en el tercer sitio.

"Lo primordial sería dejar de forma permanente estas medidas (de prevención) para que la gente se empiece a acostumbrar a que no está bien el tomar y manejar. Lo ideal sería que los clientes hagan de esto una práctica en sus vidas", agregó Lizeth Castañeda.