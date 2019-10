Acusa Giammattei a Venezuela de intimidación

"No hubo agresión, pero sí intimidación", dijo el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, al hablar sobre lo ocurrido esta mañana en el aeropuerto de Caracas, donde por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro se le negó el ingreso a Venezuela y fue enviado en un vuelo de regreso a Panamá.

Giammattei, quien considera "usurpador" a Maduro y reconoce como presidente al líder opositor Juan Guaidó, llevaba a éste una invitación para su toma de posesión en Guatemala, el próximo 14 de enero, pero también "un mensaje de aliento al pueblo venezolano".

"No nos lo permitieron. Nos fue impedida la entrada (...) Simple y sencillamente no nos dejaron entrar. Nos agarraron y nos condujeron de regreso al avión sin saber adónde nos llevaban (...) Gracias a Dios era de vuelta al avión (...) Nos devolvieron pasaportes hasta que estábamos adentro del avión. Nunca nos dieron ninguna explicación, sólo nos interrogaron sobre nuestras profesiones, por qué íbamos a Venezuela, con quién nos íbamos a reunir. No hubo una agresión física, sí intimidación", expresó.

El gobierno venezolano argumentó que la "inadmisión migratoria" se produjo tras descartar Giammattei que el motivo del viaje fuera turístico, y dado que la "visita a Venezuela de funcionarios extranjeros de alto nivel exige, no solamente la realización de coordinaciones bilaterales en materia de agenda, seguridad y emisión de visados".

Señaló también que el presidente electo de Guatemala presentó un pasaporte italiano, algo que el político guatemalteco reconoció. "Yo llevaba mi pasaporte italiano y guatemalteco. Llevaba incluso hasta la vacuna de la fiebre amarilla, porque a algunas personas no las dejan entrar con la excusa de la fiebre amarilla", refirió.

Con el pasaporte italiano, detalló, ya no tiene "necesidad de sacar visa en Venezuela".

Giammattei ha dicho que una vez que tome posesión como presidente guatemalteco, desconocerá cualquier relación con el gobierno de Maduro.