Piden modificar decreto presidencial sobre el agua en La Laguna

Productores agrícolas de La Laguna, buscarán que se haga una modificación al decreto presidencial que dicta la asignación del volumen a extraer de las presas, para el riego de cultivos.

Según se explicó en años anteriores, en la primera semana de octubre se tenía una certeza del volumen de agua que se entregaría para el ciclo de riego y en lo que corresponde al ciclo 2019-2020 todavía no hay nada definido, debido a los bajos niveles de captación que registran las presas Francisco Zarco y Lázaro Cárdenas, que se encuentran entre el 50 y 60 por ciento de capacidad.

Por lo anterior, en aproximadamente una semana una representación de productores de la Comarca Lagunera acudirán a Ciudad de México para entrevistarse con la titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, a fin de ver la posibilidad de que se haga una modificación al decreto presidencial y que puedan autorizar los 800 millones de metros cúbicos que están pidiendo.

De no asignarles esa cantidad, los productores no alcanzarían a regar ni una hectárea, lo que originaría un grave problema a la producción agrícola de la región, explicó Jesús Contreras, integrante del módulo de riego número IX Coyote-Buen Abrigo, en Matamoros.

Mencionó que buscan hacer una excepción al decreto que dicta el volumen a extraer de las presas, de acuerdo a una fórmula que se hace en relación al volumen que presentan debido a que se modificó el NAMO (Nivel de Aguas Máximas Ordinarias) que corresponde al máximo nivel con que se puede operar una presa para satisfacer las demandas. Se les dijo a los productores que por esa regla no se les puede otorgar el volumen solicitado.

Especificó que, tomando en cuenta lo anterior y si el decreto establece que para poder sacar los 800 millones de metros cúbicos se necesita que la suma de las dos presas alcancen 1,250 millones de metros cúbicos y al subir el NAMO, pues no se lograría que les dieran ese volumen, pero como las autoridades nunca han querido revelar con exactitud cuánta agua hay en las presas y no han permitido una modificación al decreto, ahora "pelearán" para que se haga.

"A la presa le caben 3,336 millones de metros cúbicos y estamos al 58 por ciento, pero como aumentaron el mentado NAMO nosotros estamos tratando de que se modifique el decreto. Obviamente que no da el volumen que nosotros estamos buscando y no nos lo da por la cantidad aumentada, por eso, por la fórmula que ellos hacen, se estableció que quedaba en 1,250 millones metros cúbicos y por eso no hemos tenido ningún acuerdo todavía, cuando otros años para principios de octubre ya sabíamos cuánto nos iban a dar", expresó Contreras.

Buscan hacer excepción