Efekto Alakrán: música que invade

Indho y Simplee Alakrán nunca imaginaron el alcance que tendría Duelo de gigantes, nombre del tema principal del reality show de artes marciales mixtas del 2013, esas dos palabras enmarcan bien la historia de estos dos hermanos.

Indho Alakrán y Simplee Alakrán comenzaron su camino a la música desde que eran niños. Fueron llevados a un curso de verano impartido por La Casa de la Cultura, donde Indho aprendió a tocar la batería y Simplee el teclado. Indho audicionó como baterista para una agrupación de rap llamada Boca H, quienes luego se convertirían en Caballeros del Plan G.

"Lalo" Padilla, baterista de Efekto Alakrán, nunca fue ajeno a la música. Viniendo de una familia donde su abuelo era músico y su padre un melómano, desde los cinco años empezó su amor hacia ese arte, principalmente a la batería. Come Together, canción de The Beatles fue la que lo inspiró a aprender a tocar ese instrumento y agradece haber tenido esos referentes que lo ayudaron a saber a dónde debía ir. Tuvo proyectos de música alternativa, sacando material y haciendo algunos conciertos antes de incorporarse a la banda.

"La calle fue la que me enseñó a tocar la guitarra", dijo Antonio López de Lara, guitarrista de la banda, al preguntarle sobre su inicio en la música. En el bar en donde acostumbraba pasar el tiempo hubo un concurso, Fulgor de Kikapú, en el cual participó, luego continuó tocando punk con su banda.

Alberto Sánchez, alias "Betote", inició en la música por su familia. Empezó tocando la guitarra por un tío que la dejó botada, aunque después se encuentra con el bajo gracias a que se une a La Clika y le agarra amor al instrumento.

Entre colaboraciones y las bandas en las que ha sido parte, no ha dejado de tocar desde hace 25 años, desde hace dos fue reclutado para Efekto Alakrán.

Después de terminar su etapa con Caballeros del Plan G, Indho se va a CDMX a hacer música para reality shows. Ahí es donde Duelo de Gigantes aparece y En La Jaula se vuelve el tema principal de un programa de peleas, en la rola colabora Anibal Nigromante, bajista de La Flor de Lingo.

El resultado de esa mezcla entre las rimas del rap y el sonido rockero hace que Simplee e Indho decidan no firmarla como Caballeros del Plan G, porque no sonaba a ellos, en vez de eso crean Efekto Alakrán.

La banda surge por esta necesidad de generar sonidos nuevos y de crear algo diferente. La incorporación de instrumentos siempre fue algo que les interesó hacer, cosa que en con Caballeros del Plan G no era posible por lo clásico de la banda.

Los integrantes de la banda se agruparon de distintas maneras. "Lalo" Padilla, por ejemplo, fue gracias a Simplee que pudo contactar con ellos, mientras que Antonio y "Betote" ya se conocían de tiempo atrás y cuando se le presentó la oportunidad a Antonio de ser parte de la agrupación, trajo consigo a Betote por su talento en el bajo.

Y lo que se suponía ser solo para una presentación en un bar de rock anteriormente ubicado en calzada Colón, terminó siendo un proyecto en el que se han dedicado oficialmente desde hace dos años.

El alacrán es un animal emblemático para Durango, lo que caracteriza esta zona semidesértica y es por esto que siempre está presente en ellos, además de representar el efecto que su música tiene en la gente: fascinación, pasión y adrenalina. En pocas palabras, la banda representa lo que es estar "viviendo la vida, pura vida, hoy".