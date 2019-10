Jaime García habla de sus vivencias en las Grandes Ligas

- Tras una década de trabajo en el beisbol de las Ligas Mayores, donde llegó a lo más alto al ganar un anillo de Serie Mundial, el tamaulipeco Jaime García ha dicho adiós al glamour de la "Gran Carpa", para seguir su vocación de servicio e intentar dejar un mundo mejor a como lo encontró.

Jaime está de visita en la Comarca Lagunera, una tierra a la que asegura, le guarda "cariño", ya que su padrino es lagunero, por lo que aprovechó su estancia en esta región para hablar con El Siglo de Torreón, acerca de temas tan diversos y complejos, como lo es el beisbol.

De manera sorpresiva, el pítcher zurdo de 33 años de edad, anunció su retiro del beisbol profesional, durante los primeros días de este año, sorprendiendo aún más, al dar a conocer que su nueva misión en la vida será la de poner el ejemplo y fungir como "coach de vida" para las nuevas generaciones.

En su plática en la Comarca Lagunera, Jaime describió que inició a practicar beisbol, a la edad de "cuatro años, jugué en la Liga Infantil Treviño Kelly, en Reynosa, luego me fui a estudiar la secundaria a Mission, Texas, ahí me firmaron saliendo de la high school, en 2005 me firmaron los Cardenales, jugué aproximadamente tres años en las ligas menores y desde que llegué a las Grandes Ligas en 2008, me mantuve hasta el año pasado", contó a quien las lesiones estuvieron cerca de truncar su carrera, pero el acercamiento a su abuela y a la fe cristiana, lo mantuvieron positivo, con la esperanza de construir una carrera que terminó con 70 victorias en Las Mayores.

Para García, el año 2011 fue el más especial de su carrera, establecido como abridor de los Cardenales de San Luis, obtuvo 13 victorias, a cambio de 7 derrotas, con efectividad de 3.56, culminando con la obtención del máximo título: la Serie Mundial, con mucho drama incluido, ya que estuvieron dos veces a un strike de ser derrotados por los Rangers de Texas. "Comparto historias, veo videos de esa serie y a veces ni me la creo yo que estuve en esos juegos, tuve la fortuna de abrir dos juegos de Serie Mundial, soy el único mexicano en hacerlo, junto a Fernando Valenzuela, me tocó abrir el juego 6, que fue el más dramático, te mentiría si digo que estábamos con esperanza, ya en el dug out estábamos algo abajo, pero me siento muy afortunado de haber vivido lo que pasó en esas últimas entradas", relató.

Quien fuera dueño de un mortífero slider, brindó su opinión de la actual postemporada en las Ligas Mayores: "tengo amigos en todos los equipos, obviamente estaría muy bien que se coronara San Luis, pero también sería bueno para el beisbol que un equipo como Washington ganara, también tengo vínculos con los Astros, jugué en los Yankees y tengo muchos buenos amigos ahí, entonces deseo que sea una buena Serie Mundial, mis dos equipos ahorita, yo diría Yankees contra Washington, porque en mi experiencia, como anda Washington es difícil parar a ese equipo", vaticinó.

La vida fuera del diamante no ha sido difícil para Jaime García, quien apunta a lograr su plenitud como ser humano: "estoy joven todavía y tenía varios años por jugar, pero tomé desde hace tiempo la decisión de retirarme, jugué muchos años con dolor, lesionado, con operaciones, no quise seguir adelante. Ahora tengo muchos proyectos, estoy escribiendo un libro, dando pláticas, conferencias, involucrándome mucho con organizaciones de servicio, construyendo casas, llevando agua potable a zonas necesitadas, soy un servidor de Dios y un servidor de la gente", confesó.

