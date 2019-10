Al menos 7 muertos y 15 desaparecidos en Japón por tifón Hagibis

Más de un centenar de personas resultaron además heridas a lo largo de todo el archipiélago, según las cifras de los cuerpos de rescate y autoridades locales recabadas por los medios japoneses, a la espera de que el Gobierno facilite datos oficiales.

La cadena pública NHK difunde desde primera hora de este domingo imágenes de áreas residenciales inundadas por desbordamientos fluviales y de las labores de rescate.

En la prefectura de Nagano, las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Chikuma, que fluye a través de la región, afectando a varias localidades situadas junto a él y arrastrando también vehículos. Tres personas fueron rescatadas en incidentes de esta índole, pero otras tres siguen desaparecidas, dijo la cadena.

En la localidad de Sano, en Tochigi, el desbordamiento del río Akiyama inundó una zona residencial y los equipos de rescate, entre los que se cuentan miembros de las Fuerzas de Autodefensa (ejército), están inmersos en el desalojo de las viviendas.

En Muromori, Miyagi, el ayuntamiento está inundado y se informó de áreas donde se han producido deslizamientos de tierra y de zonas aisladas debido a la inundación de carreteras.

En Tokio, las aguas del río Tama también rebasaron su límite y las plantas bajas de algunos edificios, incluido un hospital, se inundaron. Un equipo del cuerpo local de bomberos está tratando de comprobar si todo el mundo se refugió con éxito y hasta este mañana se había hallado a un varón muerto, detalló NHK.

También en la capital, nueve de los 12 tripulantes de un carguero con bandera panameña están desaparecidos después de que la inclemencia de Hagibis hundiera el navío anclado en la bahía.

Según la guardia costera, la tripulación estaba formada por tres tripulantes de Myanmar, siete de China y dos de Vietnam. Tres fueron rescatados de madrugada, informó la agencia de noticias Kyodo.

Las compañías propietarias de algunas presas autorizaron la liberación de agua como medida de emergencia para evitar que reventaran, lo que algunos casos habría aumentado todavía más el caudal de ríos ya desbordados.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) instó a la población a mantenerse alerta pese al paso del tifón por el riesgo de inundación y deslizamientos y desprendimientos de tierra a causa del reblandecimiento del terreno por las lluvias pasadas.

Se ha informado del derrumbe de laderas sobre algunas viviendas en zonas rurales, que han dejado varias víctimas y desaparecidos.

En la localidad de Ichihara, en Chiba (al este de Tokio), un tornado destruyó 12 casas y dañó más de 70. También provocó el vuelco del vehículo de un hombre de unos 50 años que falleció.

El paso de Hagibis, el decimonoveno tifón de esta temporada en el Pacífico y uno de los más fuertes que han golpeado Japón en décadas, paralizó este sábado el transporte de la región, y aunque los servicios se fueron restablecimiento paulatinamente, más de 800 vuelos programados para hoy fueron cancelados, recogió NHK.

Powerful Typhoon in Japan called Typhoon Hagibis. Four People already dead and dozen missing! Hitting Tokyo! PLEASE PRAY FOR JAPAN! #PrayForJapan #FlynnFighters #PatriotsAwakened pic.twitter.com/DUJZaY1d3k