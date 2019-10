Se forma tormenta tropical frente a Massachusetts

Hay una leve probabilidad de que la tormenta cause inundaciones en las zonas costeras del este de Estados Unidos, dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami.

La tarde del sábado, Melissa tenía vientos máximos sostenidos de 80 kilómetros por hora y estaba ubicada a 491 kilómetros al sudeste de la isla Nantucket, Massachusetts.

Se dirigía hacia el este a 19 kph, y lo más probable es que pierda fuerza en los próximos dos días.

Usualmente la temporada de huracanes en el Atlántico dura desde junio hasta noviembre.

#Melissa #storm #tropicalstorm near Truro #Massachusetts right now Storm surge pic.twitter.com/jQ9mnNvB8K