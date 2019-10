Moriré siendo actriz: Biby Gaytán

La carrera de Biby Gaytán es recordada por su paso en el grupo Timbiriche y posteriormente por su carrera como actriz de telenovelas, donde dejó personajes como Tania García en "Dos mujeres, un camino". Pero pocos recuerdan que también es una artista de las tablas, que el teatro ha formado parte de su vida al igual que el ballet por lo que ser protagonista del musical "Chicago" no es una casualidad.

"Me siento lista para estar frente al público que me ha demostrado por tantísimos años su cariño, el cual es recíproco, estoy emocionada pero preparada para este reto importante".

Tal vez sea por ese pasado que su nombre dentro del elenco de este musical desató algunas dudas sobre si podría con la responsabilidad de interpretar un personaje tan icónico como Velma Kelly, pero ella, segura de sí misma, dice a sus detractores:

"Vengan a verme, que se den la oportunidad no por mí sino por ver lo que es 'Chicago', por creer en la trayectoria y el prestigio que tiene OCESA como productora; algo habrán visto en mí para que hayan creído que yo puedo hacer una Velma Kelly".

La experiencia de los años le ha permitido que esta clase de polémicas, de las que se había mantenido alejada por años; no le afecten porque sabe que es parte del show.

"Lo único que quiero es que vengan, vean la obra, la disfruten y entonces sí den su opinión".

Para Biby, tener en sus manos un personaje como Velma ha sido algo novedoso porque asegura no haber tenido un papel ni medianamente parecido en el pasado.

"Es un personaje con muchísimo sentido del humor, con su lado oscuro y su lado positivo, pero sobre todo su humor negro y que siempre le encuentra solución a cualquier adversidad, esa es la parte con la que yo me quedo de Velma, y de la cual Biby aprende día con día, porque lo único seguro que tenemos cuando nacemos es que vamos a tener adversidades, pero el cómo las veas y lo que aprendas de ellas es lo importante".

El regreso. Si bien la última vez que Gaytán estuvo arriba de un escenario teatral fue en 2004 en el musical "Amor sin barreras", no quiere decir que dejó de lado el entrenamiento o que se alejó de las artes, al contrario, siguió manteniendo en forma su cuerpo.

"Tuve que prepararme durísimo para el papel en todos los aspectos; siempre he hecho las cosas porque me gustan y porque me llenan el alma, por eso durante todos estos años a pesar de que no estuve en un escenario, siempre seguí con mis clases de danza y de canto, esto no lo hice porque supiera que 'Chicago' venía e iba a ser Velma, sino porque es una vocación y con ella me moriré, no importa la edad que tenga y que no haya pisado el escenario en uno o 10 años", asegura.

La intérprete de "Mucha mujer para ti" sabe que le anteceden nombres como Chita Rivera, Bebe Neuwirth, Ute Lemper e incluso Catherine Zeta-Jones en la versión cinematográfica de "Chicago" y que ahora Biby Gaytán aparecerá a su lado.

"Es una gran responsabilidad y un privilegio tener la oportunidad de hacer un clásico como 'Chicago'".

*6 Telenovelas: "Alcanzar una estrella II" y "Dos mujeres, un camino" fueron las más populares.

*3 Obras de teatro, todas musicales: "Baila conmigo", "Amor sin barreras" y, ahora, "Chicago".