Embiste autobús de pasajeros a vehículo

Un hombre de 66 años de edad resultó lesionado luego de que el vehículo en el que viajaba fue impactado por un autobús de pasajeros en la zona Centro de la ciudad de Gómez Palacio.

El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema estatal del emergencias 911, en punto las 7:50 de la mañana de este viernes.

Según los primeros peritajes, un camión marca International modelo 2001 en color verde con blanco, de la ruta Gómez-Lerdo, con número económico 40, que era conducido por Raúl, de 48 años de edad, se desplazaba de norte a sur por la avenida Allende.

La unidad no respetó el alto y se impactó contra uno de los costados de un vehículo Toyota Corolla modelo 2019 en color blanco, que era tripulado por José, de 66 años, y que circulaba con preferencia por la calle Matamoros.

Testigos de los hechos solicitaron la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al conductor del automóvil particular, el cual presentaba múltiples golpes y heridas en distintas partes del cuerpo.

El hombre fue trasladado a un hospital particular del municipio de Torreón a bordo de una ambulancia de la institución para su atención médica.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de Tránsito y Vialidad, acudieron al sitio para brindar apoyo en la emergencia.

El personal del departamento de Peritos se encargó de tomar conocimiento de los hechos y de realizar el reporte correspondiente sobre el accidente.

El chofer del autobús fue detenido y el caso fue turnado ante el agente investigador del Ministerio Público del área de asuntos viales, debido a la persona lesionada.

Lesionado