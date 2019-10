Señalan 'incertidumbre' por economía nacional

Jorge Willy, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Torreón, señaló que existe una incertidumbre en la industria, ante el panorama económico tanto a nivel nacional como local.

"Hay una industria contraída, en donde tal vez hay algunos empresarios que han decidido arriesgar, pero somos una gran mayoría quienes no, porque hay muchos elementos que no generan una certeza de qué es lo que va a pasar, habrá que ver con el presupuesto del 2020", manifestó.

Asimismo dijo que las estrategias que el actual Gobierno Federal esta manejando, aún no terminan de entenderse, por lo que se genera una gran opacidad en las circunstancias actuales y futuras.

"Hay un escenario político turbulento, y aún no se termina de entender a la Cuarta Transformación, no vemos cosas claras, entonces mientras no se vean definiciones claras, y mientras no se den las acciones concretas que den certeza a la persona que invierte, yo creo que el común denominador va a ser que la gente va a estar en una actitud conservadora", subrayó.

De igual forma dijo que el panorama local se visualiza en el mismo escenario de indeterminación, donde si bien, expresó, se ha trabajado para traer nuevas empresas, lo cual es excelente y bienvenido, y trae beneficios a la región, dijo, en la industrial local se ve lenta la situación.

"Arriesgar el capital no es cualquier cosa, y menos en torno a un ambiente lleno de incertidumbre, que no tengo la duda de que hay quienes no han parado sus planes, pero hay muchos otros que si, que a lo mejor traían una inercia de crecimiento y han tendido que parar en el camino y están esperando a que se vea claridad", concluyó.