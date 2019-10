Hugo Rodríguez descarta crisis en Santos Laguna

- Los Guerreros del Santos Laguna continúan con sus entrenamientos intensos en TSM, a pesar de no contar con participación próxima en la Liga MX, ya que tienen en puerta el cierre del Apertura 2019, en el que pretenden mantenerse en la parte alta de la tabla general.

El equipo Albiverde sostuvo ayer un entrenamiento matutino en las canchas alternas del Territorio Santos Modelo, donde se enfocaron en pulir aspectos tácticos, bajo la constante supervisión del director técnico, Guillermo Almada.

Los Guerreros sostendrán hoy un partido amistoso de preparación, recibiendo en el cuartel general Albiverde, a la Jaiba Brava del Tampico-Madero, equipo que milita en el Ascenso MX y que es propiedad del Grupo Orlegi, encuentro que solicitó el estratega santista, con el objetivo de evaluar a sus jugadores, durante el receso de la Liga MX.

Hugo Isaac Rodríguez, defensor jalisciense que ha encontrado la regularidad con Santos Laguna durante el actual torneo, habló en torno a la actualidad Albiverde, descartando una especie de "crisis", tras par de derrotas: "es un bache, un mal partido ante Tigres, el de Pumas no fue un mal juego, estuvo controlado, ellos en un contragolpe nos hicieron un gol y fue la diferencia, estamos en segundo lugar de la tabla, así que no podemos llamarlo crisis. Tigres supo aprovechar las oportunidades que tuvo, antes del primer gol, estábamos bien parados, presionándolos en zona alta, sabemos de la calidad de jugadores que tienen y cualquier error lo iban a saber aprovechar", analizó.

El zaguero santista aseguró que el trabajo en los entrenamientos debe redituar en buenos resultados, tal y como los que estaban consiguiendo hasta antes de esos encuentros perdidos como visitantes: "hemos trabajo la parte defensiva, el 4-2, el 4-1, cuando va un lateral, que se quede el otro, toda esa clase de recorridos hemos trabajado en los últimos días para ser lo sólido que fuimos al inicio de la temporada. Es el momento preciso, para levantar, para hacer un buen cierre y entrar con todo a la liguilla", aseguró el espigado defensor.

Rodríguez expresó su confianza en los compañeros, para volver a la senda del triunfo durante el próximo partido en casa y pidió tranquilidad a los aficionados, ya que no ha faltado alguno que se ha desanimado tras la goleada ante Tigres: "nos estamos preparando para ganar, no tenemos en la cabeza perder contra Tijuana, estamos trabajando con todo y no nos sentimos tan presionados para sentir que entramos en el tobogán, no estamos ahí, simplemente dos malos resultados, le damos vuelta a esto para ir con Tijuana y ganar. Les pido a los aficionados que estén tranquilos, que estamos trabajando, simplemente fueron esos dos juegos, que Santos esta haciendo las cosas bien, nos estamos entrenando para hacer un gran cierre de torneo", dijo.

Para el defensa tapatío, debe ser de mucho provecho el partido de esta mañana ante Tampico-Madero, en el que los Guerreros buscarán una victoria que pueda, sobre todo, devolverles la tranquilidad: "buscaremos recuperar la confianza, sabemos que Tampico es un buen equipo, les gusta presionar alto, andan jugando muy bien, es una buena prueba para regresar a lo que estábamos haciendo y poder recordar que Santos es un equipo ganador", culminó.