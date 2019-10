Simas consigue prórroga de pago a 12 meses y sin intereses

El Simas no tuvo capacidad económica para pagar en tiempo el préstamo que por 20 millones de pesos le hizo el pasado mes de marzo la Tesorería Municipal para que cubriera un abono a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ahora consigue prórroga de pago a 12 meses y también sin intereses.

El compromiso a pagar a la dependencia municipal era a 6 meses, sin intereses, pero en ese lapso no dio ningún pago parcial.

El nuevo plazo corre a partir del primero de octubre y no se le solicitó de nueva cuenta la autorización al Cabildo, sólo se mencionó en la parte de Asuntos Generales en la Sesión de Cabildo de este jueves.

Es de hecho una ampliación al "Contrato Mutuo Sin Interés celebrado entre el Municipio de Torreón y el Organismo Descentralizado con fecha 27 de marzo 2019", dice el documento remitido por el alcalde Jorge Zermeño al secretario del Ayuntamiento Sergio Lara Galván para integrarlo a la Orden del Día de la Sesión de Cabildo.

Cuando se le autorizó este préstamo al Simas en el mes de marzo, tampoco se presentó a la aprobación del Cabildo y al surgir los cuestionamientos, el alcalde mencionó que ese financiamiento al Simas no afectaba las finanzas municipales y que no era ilegal.

Explicó que el recurso autorizado a Simas era para apoyar el pago de los cobros por energía eléctrica que le aplicó la CFE y que le significó el corte del servicio.

También, este préstamo le significó al Ayuntamiento de Torreón que la síndica Dulce María Pereda y otros ediles presentaran una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado ASE contra el alcalde Jorge Zermeño y el entonces tesorero Jaime Hernán Sirgo

Respecto al nuevo plazo, el secretario técnico del Consejo Directivo del Simas Eduardo Castañeda Martínez declaró que la decisión de pedir una ampliación del plazo es "porque de plano, no hubo capacidad económica. No queremos que quede el adeudo, hay la firme intención de pagar, pero con todos los compromisos que ha traído Simas, sobre todo los altos pagos mensuales a la CFE, la situación es difícil".

Castañeda detalla que además de esas facturas, el Simas enfrenta fuertes gastos de operación y altas nóminas del personal de los dos sindicatos.

"Pero vamos a pagar en 12 meses con el fin de que quede saldado el adeudo que nos hizo el municipio. Las deudas con la CFE nos están asfixiando y pese a los trámites realizados hasta con el director de la CFE no hemos logrado que bajen".

Refiere además que pese a la solicitud de incremento en las tarifas de agua potable planteada entre 4 y 7 por ciento, " esperamos que el año entrante ya haya más usuarios pagando el servicio".

Y aunque el permiso ya fue dado, la síndica Dulce María Pereda cuestiona la legalidad, " de nueva cuenta con esta maniobra que sólo nos fue comentada a los ediles, ni siquiera se leyó el contenido de la solicitud, ni los argumentos, se ve la falta de cumplimiento a leyes y reglamentos y a la manera arbitraria en que se procede.

Ni un abono